ترفيه

شهدت الرياض حفل جوائز «إيفي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 اللي أقيم مساء الخميس 26 نوفمبر في قاعة سراج، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة.

الحفل كان مجمع حقيقي لخبراء التسويق والإعلان والاتصال، وحضروا ممثلين عن علامات تجارية ووكالات من كل أنحاء المنطقة. الهدف كان واضح: تتويج أقوى الحملات التسويقية وتكريم الكفاءات والفرق التي أسهمت في نجاح هذه الحملات.

في النسخة السابعة عشرة من الجوائز، قيّمت لجنة التحكيم التي ضمّت خبراء في التسويق والاتصال أكثر من 750 مشاركة، وفي النهاية اختاروا أكثر من 100 فائز موزعين على أكثر من 50 فئة.

التركيز في هذه الجوائز كان على الحملات اللي عرفت تدمج بين الأفكار الإبداعية والرؤى الإستراتيجية، والأهم من هذا كله إنها حققت نتائج أعمال فعلية وقابلة للقياس، يعني مو بس شكل حلو، بل نتائج ملموسة على أرض الواقع.

هذا الحفل يجي كجزء من برنامج موسم الرياض في نسخته السابعة، اللي صار يجمع كل شيء من حفلات موسيقية وعروض مسرحية وفعاليات رياضية وتجارب ترفيهية، وبنفس الوقت يستقطب المواهب والخبرات في مجالات مختلفة عشان يعزز مكانة الرياض كوجهة للفعاليات الإقليمية والعالمية.