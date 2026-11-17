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ياهلا والله بالتجمع اللي يخلينا نتحمس للمسلسلات! الفنان محمد رمضان رحّب بالمنتج اللبناني صادق الصباح في مصر، تحديداً في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “عشماوي”.

طبعاً هالزيارة رجّعت لنا ذكريات التعاون اللي جاب العيد في المشاهدات، يوم اشتغلوا سوا على مسلسل ابن حلال اللي عرض في رمضان 2014، وحقق نسب مشاهدة ضخمة.

ورمضان ما قصّر أبد في الترحيب، وجّه لـ صادق الصباح رسالة حماسية قال فيها: "نوّرت بلدك الثاني مصر، ونوّرت تصوير مسلسلك الثاني معايا بعد ابن حلال". كلام يفتح النفس ويخلينا ننتظر منهم شي غير.

وبعدها، رمضان وعد جمهوره اللي يدري إنه متعطش لعمل درامي يجمعهم، إنه بيقدّم مسلسل يجمع العائلة العربية بمختلف طبقاتها وأعمارها أمام شاشة واحدة بكل حماس وتشويق. ويختمها بالشعار حقه اللي صار الكل يعرفه.

نجي لقصة المسلسل "عشماوي"، رمضان بيجسد شخصية اسمها خليفة، وظيفته لحالها قصة ثانية: منفذ أحكام إعدام في مصلحة السجون! تخيلوا بس. خليفة هذا عايش حياته هادية ومستقرة مع عائلته، بس كل شي بيتغير لما بنته، اللي تلعب دورها الفنانة جيسيكا حسام الدين، تمر بأزمة قاسية. هنا تبدأ الحكاية الثقيلة، ويلاقي خليفة نفسه قدام أصعب اختبار في حياته، ويدخل في صراع إنساني وقانوني قاسي.

محمد رمضان من جهته ما قصر في الترويج لشخصيته، ومررة حمّس جمهوره ومحبيه. نشر صور من كواليس العمل، وظهر فيها وهو قدها بشكله الجديد الغريب: شارب كبير وراس حليق! باين إنه دخل جو الشخصية صح. ومع الصور، كتب جمل أكد فيها إن الجمهور بيكون على موعد مع دراما فيها جرعة مكثفة من الأحداث المثيرة والمشوّقة. صراحة، متحمسين نشوف كيف بيطلع الدور وهل بيكسر الدنيا زي “ابن حلال”؟