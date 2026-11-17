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يا جماعة، ما في أحلى من الصراحة، وهذا اللي سوته النجمة نيكول سابا لما نفت وجود أي دراما أو غيرة بينها وبين الجميلة ياسمين عبد العزيز. بالعكس، نيكول أكدت أن علاقتهم كلها ود وتقدير، وقالت إنها كانت متحمسة للعودة للعمل معها بعد 16 عاماً، وإن الكيمياء بينهما ظهرت على الشاشة. يعني ما في دراما تنافس دراما المسلسل نفسه، والحمد لله!

لكن نيكول ما وقفت عند هذا الحد! كان لها رأي قاطع في الجدل اللي صار بعد وصف الفنان أحمد العوضي لطليقته ياسمين عبد العزيز بـ"الميتسوبيشي". نيكول عبرت عن رفضها التام لمقارنة المرأة بأي شيء، أو استخدام هالأوصاف، وخصوصاً بين اثنين كانوا في يوم من الأيام شركاء حياة. وشددت بوضوح على أن هذه الأشياء لا تصح أن تقال على الهواء. يا سلام على الكلام اللي يبرد القلب! فعلاً، مو كل شيء ينقال، خصوصاً لما يخص علاقة كانت بين ناس لهم عشرة!

هالتعاون الحلو بين نيكول وياسمين شفناه في مسلسل "وتقابل حبيب"، اللي عرض في موسم دراما رمضان 2025. وشارك في بطولته كوكبة من النجوم زي كريم فهمي، خالد سليم، بدرية طلبة، وإيمان السيد، والعمل كان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري. وما ننسى إن هالعمل ما كان أول مرة يجمعهم، بل سبق واجتمعوا في فيلم "تمن دستة أشرار" عام 2006، بمشاركة محمد رجب والراحل خالد صالح ولطفي لبيب، وكان من تأليف خالد جلال ووائل عبد الله وإخراج رامي إمام. يعني خبرة وتاريخ يجمعهم.

صراحة، كلام نيكول هذا يخلي الواحد يفكر ألف مرة قبل لا يتفلسف على أي علاقة سابقة! مو صح؟