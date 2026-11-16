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يا جماعة، أصايل محمد ما تلعب! فاجأتنا بخبر توقيعها عقد لمسلسل جديد اسمه “بابا فاقد الذاكرة” مع المخرج خالد الرفاعي، وشاركتنا صور التوقيع بنفسها، و

من تعليق أصايل على الصور لما كتبت: «تم الاتفاق على عمل "بابا فاقد الذاكرة"، جديد ومختلف مع المخرج المبدع خالد الرفاعي»، واضح إنها بتدخلنا عالم جديد كلياً. حتى المخرج خالد الرفاعي، نزل صور هو الثاني وعلّق: «تم الاتفاق مع الفنانة أصايل محمد للمشاركة في المسلسل الجديد "بابا فاقد الذاكرة"، في تجربة جديدة ومختلفة». طيب يا جماعة الخير، دام التجربة “جديدة ومختلفة” ليش ما تقولون لنا وش الطبخة بالضبط؟ اسم المسلسل لحاله فيه لغز، فاقد الذاكرة! يعني بنشوف دراما قوية وإلا كوميديا سوداء؟ صراحة، هالحماس الزايد من أصايل وخالد يخلّينا نطالب بالتفاصيل بأسرع وقت، مو معقول كذا تعلقونا.

“شارع العرب”: غموض أوروبي قادم برمضان 2027

قبل ما نغرق في تفاصيل “بابا فاقد الذاكرة”، أصايل محمد كانت مشغولة بعمل ثاني مع المخرج منير الزعبي، وهو مسلسل “شارع العرب”. هالعمل الدرامي سعودي-كويتي، وتم تصويره في الكويت، وموعدنا معاه في الموسم الرمضاني لعام 2027. يعني بنشوف أصايل على الشاشة بعد فترة مو بعيدة.

المسلسل هذا قصته حريقة! أحداثه تدور في دولة أوروبية، ويجمع بين التشويق والغموض والبُعد الإنساني، ومن إنتاج عادل اليحيى. تخيلوا معي: حادث غامض يقلب حياة شخصية تفقد ذاكرتها – ياللهول! – وتبدأ رحلة البحث عن الهوية وحقيقة اللي صار لها، وكل هذا وسط أسرار وصراعات من الماضي. يعني دراما من العيار الثقيل اللي نحبها، تتناول قضايا الهوية والانتماء والعائلة والحب والغدر والغفران. هذا المسلسل من إخراج منير الزعبي وتأليف سوسن درويش، وواضح إننا على موعد مع عمل يشدّ الأعصاب.

“المرسى”: دراما عائلية مقتبسة من تركيا

آخر شي شفناه لأصايل محمد كان مسلسل “المرسى”، اللي عرض مؤخراً. والملفت فيه إنه قصة مقتبسة من المسلسل التركي المشهور “Time Goes By” (على مرّ الزمان)، وهالشي لحاله يكفي يقول لنا إننا بنتورط عاطفياً مع الشخصيات. القصة تدور حول قبطان اسمه سلطان الناهل، اللي يقضي حياته متنقلاً بين الموانئ، تارك عائلته (زوجته خولة وأربع عيال) وكأنه شايفهم عبء عليه، لا حب ولا رعاية ولا وجود أبوي حقيقي. يا صبر الأرض!

طبعاً الزوجة المخلصة خولة كانت صابرة ومتأملة يرجع زوجها لعائلته، بس وش نقول؟ زوجها سلطان كان يدور مغامرات وعلاقات تبعده عن مسؤولياته. يا رجل، عيب! فجأة يلتقي بـ”نوال” ويقرر يتزوجها، وهنا تنكشف الأسرار وتنقلب حياة العائلة رأساً على عقب. سلطان يحاول يرجع لخولة، بس خولة قررت خلاص، تبدأ حياة جديدة بعيد عنه. يعني قصة مليانة قلوب مكسورة وخيانات وتصالح ووجع راس، وكأننا ما عشنا كفاية دراما عائلية. سيناريو وحوار “المرسى” من إعداد علاء حمزة، والإخراج لـ فكرت قاضي أوغلو. بصراحة، أصايل محمد ما تختار إلا الأدوار اللي تخلينا نتحمس ونعيش معها جو ثاني، صح؟