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عروض مسرحية "علمي علوم" ما زالت مستمرة وتولع مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي بالرياض، والجو حماس في حماس. هالعمل الكوميدي يضم كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري والعربي، وخلال لقاءات خاصة، فضفضوا أبطال المسرحية عن التفاصيل، وكمان عطونا لمحة عن مشاريعهم الجاية، وأثنوا على الحراك الفني المسرحي اللي صاير في السعودية.

ويزو كانت من أول المتكلمين وقالت إنها تعشق موسم الرياض، وكل سنة تنبسط بأجوائه وفعالياته. وصيتها للجمهور كانت واضحة: "المسرحية جميلة، شاهدوها، ونحن تعبنا فيها كثيراً". وكشفت ويزو إن عندها أعمال جديدة بس لسه ما جا وقت الإعلان عنها.

أوس أوس وضح دوره في المسرحية، وقال إنه يجسد شخصية "غزال"، وهو عضو في فرقة رايحة مسابقة، بس بالغلط يلقون نفسهم في مكان ثاني خالص، ويضطرون غصب عنهم إنهم ينجحوا فيه. وعن الرياض، قال أوس أوس إن أجوائها تجنن وهذي سابع سنة له يشارك فيها بأعمال فنية، وهو سعيد بالتفاعل والحب اللي يجيه من الجمهور. ودعا الجمهور لحضور المسرحية مباشرة على المسرح لأن المشاهدة هناك مختلفة تماماً.

أحمد عبدالوهاب، اللي هو كمان مؤلف المسرحية، شاركنا إحساسه بجمهور الرياض، وقال إنه يستمتع بلقاهم وتفاعلهم مع الأعمال المصرية، ومبسوطين بتواجدهم معاهم كل سنة. وأكد حبه للمسرح، لأنه كان بدايته فيه، وإنه ينتظر الجمهور لمشاهدة المسرحية ومعرفة رأيهم فيها.

المسرحية هذي من تأليف أحمد عبدالوهاب وإخراج بتول عرفة. وواضح إن الكواليس والبروفات المكثفة كانت قوية، والنجوم كلهم تكلموا عن حرارة الاستقبال الجماهيري في المملكة. صراحة، الساحة الفنية عندنا مولعة، ومين ما يحب يشوف إبداع عربي في رياضنا؟