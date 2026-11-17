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الفنانة في الشرقاوي فاجأت الكل بإعلانها الرسمي عن انفصالها عن زوجها عبد الله البكري، والخبر نزل على حسابها بإنستغرام. وكان إعلاناً هادئاً ومحترماً.

في رسالتها، كتبت في الشرقاوي: "بعد ثلاثة أعوام من الزواج أعلن انفصالي عن والد ابني". الجملة واضحة ومباشرة، وبنفس الوقت فيها إشارة للماضي والحاضر.

وأضافت آية قرآنية عن الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، وتمنت أن يحمل المستقبل الخير وأن تبقى المودة والاحترام بينهما، وأن يبارك الله في ابنهما راشد.

وطلبت من الجميع عدم سؤالها عن أسباب الانفصال أو الخوض فيه، وقالت: "أتمنى من الجميع احترام خصوصيتنا والدعاء لي وله بالتوفيق والنجاح". واختتمت رسالتها بتوقيع اسمها.

وكانت قد تزوجت عام 2013 من عبد الله البكري، ولديهما ابنهما راشد.