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يا جماعة الخير، أسماء جلال أخيراً حتصير بطلة مطلقة بمسلسل خاص فيها! الخبر الأكيد يقول إنها تعاقدت على مسلسل "ميس هناء"، واللي راح يكون هو بوابة أسماء لأول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية. المسلسل هذا بنشوفه في رمضان 2027، من تأليف إياد صالح وإنتاج طارق الجنايني.

بس مو بس كذا، فيه شيء أحلى بعد يخلينا نترقب أكثر! عرفنا إن أسماء بتعيش قصة حب جامدة مع أحمد خالد صالح ضمن أحداث المسلسل. والتصوير مقرر أن يبدأ قريباً.

مسلسل "ميس هناء" مب بس قصة حب، بيكون في إطار اجتماعي عائلي وكوميدي، يعني حزمة متكاملة وكلها ضحك ومشاعر! بيتكون من خمسة عشر حلقة، ويضم كوكبة من النجوم مع أسماء وأحمد، منهم سارة عبد الرحمن، وفيدرا، وسما إبراهيم، وأحمد رضوان، ودونا إمام. والمفاجأة الحلوة اللي حمستنا زيادة إن المسلسل هذا هو أول تجربة إخراجية تلفزيونية لسلمى الكاشف، وهذا بحد ذاته يضيف للمسلسل نكهة خاصة ورهيبة.

أسماء جلال مش قاعدة فاضية أبد، غير انتظار "ميس هناء" اللي بيخلينا نعد الأيام لين 2027، هي الحين مشغولة بتصوير فيلم "الفيل عالدرفيل" مع النجم أحمد فهمي، وهو من الأعمال الكوميدية.

على طاري النشاط، أسماء ما وقفت هنا. قريب شاركت في موسم الرياض بمسرحية "أنا مش عارفني" اللي جمعتها بنجوم كبار زي عمرو يوسف وبيومي فؤاد. وقبلها، كان آخر ظهور لها بالسينما بفيلم "إن غاب القط" الكوميدي الاجتماعي، وكمان تألقت بفيلم "السلم والثعبان 2" الذي عرض على منصة "يانغو بلاي" وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة.