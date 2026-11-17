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أسيل عمران احتفلت بيوم ميلادها بطريقتها العفوية الخاصة مع أهلها وأقرب الناس لها. شاركت صورًا تخطف القلب من احتفالها، أولها كانت لقطة تجنن مع ماما وبابا، وقدامهم كيكة الميلاد، يا زين اللمة!

وحدة من الصور كانت لقطة عائلية ضمت والديها وأشقاءها وزوجات أشقائها. أسيل ورتنا كمان صورة لكيكة الميلاد لحالها.

أكثر شي شدنا كان البوست اللي كتبته أسيل وشاركته مع صور عيد ميلادها: "كل ما مرمرت حياتك، اعصري عليها ليمونة". وش ذا الحكمة يا أسيل؟ كلام من ذهب، يمكن قصدها نكون إيجابيين حتى لو الدنيا تقلب علينا!

أما تعليقها على صورة أهلها كان يذوب القلب: "مع ماما وبابا ما كنت أقدر أتمنى شي أجمل من كذا في ها ليوم". وقبل أيام قليلة، نزلت أسيل صورة ثانية وهي شايلة كيكة عيد ميلاد، وصورة مع أشقائها وزوجاتهم.