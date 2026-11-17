ترفيه

استعدوا لليلة من ليالي العمر! موسم الرياض كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل: حفل غنائي بيجمع الفنانة موضي الشمراني والفنان دحوم الطلاسي. الحفل هذا مو عادي، لأنه بيصير يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، على مسرح محمد عبده أرينا بالرياض، واللي أكيد بيولع حماسًا وطربًا.

الأمسية المنتظرة هذي جاية تحت شعار يدوّخ: "للطرب ناسه وللحماس عنوان". ومن جد، العنوان هذا يلخص كل شيء. الثنائي بيقدم باقة من أشهر أغانيهم اللي دايمًا تجمع بين الطرب الأصيل والأجواء الشعبية اللي ترفع الراس. يعني تجهّزوا لجو حماسي على أصـوله، واللي تعود عليه جمهورهم في كل مكان، سواء بالخليج ولا المملكة.

مسرح محمد عبده أرينا بيجهزّونه تجهيزات خاصة عشان هالحدث الفني الكبير، . والمتوقع إن الحفل بيشهد إقبال مو طبيعي، لأن موضي ودحوم معروفين بتفاعلهم الخارق مع الجمهور على المسرح. ما يحتاج نقول، لما يجتمعون على مسرح واحد، الوضع بيكون غير، والجو بيصير كله طاقة إيجابية.

الجهة المنظمة للحفل كشفت عن البوستر الدعائي الرسمي، ونزلته على حسابات روتانا لايف وموسم الرياض على كل منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت الجهة المنظمة إلى أن التذاكر بتنزل قريبًا على المنصة الإلكترونية المعتمدة، والعشاق للطرب والفن الشعبي لازم يكونون جاهزين،

هذا الحفل بيجي ضمن سلسلة الفعاليات الفنية والغنائية اللي عودنا عليها موسم الرياض في نسخته الحالية. الموسم دايمًا يسعى يجيب أبرز النجوم من المملكة والعالم العربي، عشان الجمهور يعيش تجارب ترفيهية وموسيقية متكاملة. بس الحق ينقال، هالمرة موسم الرياض جابها صح. مين فيكم بيلحق يحجز تذكرته قبل لا تخلص؟