ترفيه

عاد عدد من نجوم الفن إلى خشبة المسرح ضمن النشاط المسرحي الذي يشهده موسم الرياض 2026.

بعد سنوات من التألق في السينما والدراما التلفزيونية، تجمع العروض الجديدة بين الكوميديا والاستعراض.

ومن بين الأسماء المشاركة النجم أحمد مكي، الذي يعود بمسرحية جديدة اسمها "في حتة تانية".

مع مشاركة نخبة من ألمع الفنانين المصريين، واضح إن موسم الرياض 2026 قاعد يجهز لنا جرعة مكثفة من الضحك والإبداع المسرحي. مين فينا مو متحمس يشوف إيش الإبداعات الثانية اللي بيجيبونها لنا هالمرة؟