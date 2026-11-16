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يا جماعة الخير، اللي يصير بالوسط الفني هالمرة ما يتصدق! بعد غياب سنين طويلة عن الشاشة، الفنانة المصرية رحمة حسن قررت تغير الكارير كلياً. تقارير محلية كشفت إنها توجهت للعمل في مجال إدارة العلاقات العامة بواحد من الفنادق الكبيرة بالقاهرة. يعني تخيلوا، من الكاميرا للمكتب، صدمة مو سهلة!

طبعاً هالخطوة ما جت من العدم. وجاءت في ظل تراجع مشاركاتها الفنية وقلة العروض التي تلقتها خلال السنوات الأخيرة. هالشيء فتح باب نقاش كبير بين الفانز؛ في ناس شافوا إن هالشغل الجديد يجي في ظل غياب الفرص الفنية، وناس ثانية ما استوعبت الصدمة ومستغربين من هالتحول الكبير.

بس لحظة، قبل لا نحكم عليها ونقول اعتزلت الفن، رحمة حسن نفسها ما أعلنت هالشيء رسمياً. وما صدر منها أي تصريح يأكد إنها اتخذت قرار نهائي بالابتعاد عن التمثيل. يعني ممكن نشوفها ترجع للشاشة إذا لقت العرض اللي يناسبها، مين يدري؟ آخر عمل درامي لها كان مسلسل "إيجار قديم" اللي انعرض عام 2022.

رحمة حسن بدأت مشوارها الفني من 2009 بأعمال قوية زي فيلم "ألف مبروك" مع أحمد حلمي و"العالمي" مع يوسف الشريف، وبعدها شاركت بأعمال كثيرة معروفة مثل "سمير وشهير وبهير" ومسلسل "موجة حارة". بصراحة، غيابها كان ملاحظ، بس هل هالخطوة الجديدة هي نهاية مشوارها الفني ولا مجرد استراحة محارب؟ وش رايكم؟ هل ممكن نشوف فنانين غيرها يلحقونها بنفس المسار؟