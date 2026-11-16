ترفيه

يا جماعة، خلاص تأكد الخبر اللي كلنا كنا ننتظره! النجم محمد إمام بيخوض أولى تجاربه المسرحية في مسرحية «برنس العالم» ضمن فعاليات موسم الرياض الجاي. العرض بيبدأ في 7 ديسمبر 2026 على مسرح محمد العلي،

القائمة الكاملة لأبطال المسرحية دي بتضم كوكبة من الفنانين الرهيبين غير محمد إمام، وهم: ميرنا جميل، هدى الإتربي، محمد ثروت، أوس أوس، محمد أنور، ويزو، علاء مرسي، إيمان السيد، ومصطفى بسيط. وضيفا الشرف هما بيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن. المسرحية دي كلها إبداع من تأليف مصطفى بسيط وإخراج نادر صلاح الدين.

بس مش بس المسرح هو اللي شاغل محمد إمام، الفنان شكله ما يرتاح إلا وهو يعطينا أعمال قوية. بعد النجاح الكبير اللي حققه بفيلمه «صقر وكناريا» اللي انعرض مؤخراً في السينما وحالياً متوفر على منصة «يانغو بلاي»، إمام يجهز لتجربتين سينمائيتين جديدتين: فيلم «الأساتذة» وفيلم «شمس الزناتي 2».

فيلم «الأساتذة» بيكون من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف محمد الدباح، وإنتاج «رشيدي فيلمز» للمنتج محمد رشيدي. والمفاجأة الحلوة إن النجم أحمد السقا بيشارك محمد إمام البطولة في هالعمل اللي بيجمعهم سوا. جلسات التحضير بتبدأ قريب عشان يستقرون على باقي الأبطال قبل بدء التصوير.

أما «شمس الزناتي 2» فمحمد إمام حالياً قاعد يكمل تصوير المشاهد الباقية فيه عشان ينزل قريب. الفيلم أحداثه بتدور في إطار أكشن وتشويق، وبيكشف لنا عن بدايات شلة الزناتي قبل خمسة عشر سنة، وهالشي بيضيف لسلسلة نجاحات محمد إمام في السينما، وآخرها كان «صقر وكناريا» اللي كان ضارب بقوة.

«شمس الزناتي 2» بيشارك فيه كوكبة ثانية من النجوم بجانب محمد إمام، مثل ياسمين رئيس، باسم سمرة، بيومي فؤاد، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فهيم، محمد لطفي، أحمد الرافعي، علاء مرسي، خالد أنور، أحمد عبد الحميد، أحمد ماجد، إنجي كيوان، وهشام الشاذلي. الفيلم هذا أيضاً من تأليف محمد الدباح وإنتاج «رشيدي فيلمز» وإخراج أحمد خالد موسي. شكله إمام ناوي يخطف الأضواء بكل الطرق، وش رايكم؟