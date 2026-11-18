ترفيه

استعدت شركة بنش مارك لتقديم أمسية استثنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي "ليلة خالديات" للفنان الكبير خالد عبدالرحمن. الحفل بيكون بتاريخ 26 نوفمبر على مسرح أبو بكر سالم، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

الأمسية بتجي بصحبة أوركسترا بقيادة المايسترو خالد نوري، في ليلة مخصصة للاحتفاء بمسيرة خالد عبدالرحمن الفنية وعلاقته الراسخة بجمهوره. وبصراحة، هذي ليلة ما تتفوت!

"ليلة خالد عبدالرحمن" صارت من المواعيد الأساسية اللي بنش مارك حريصة تقدمها في كل موسم، وهذا مو غريب أبداً. قيمة الفنان الفنية والجماهيرية اللي عنده غير طبيعية، وعنده قدرة عجيبة على جمع أجيال مختلفة من محبين الأغنية السعودية الأصيلة حول أعماله اللي ما زالت حاضرة بذاكرتهم ووجدانهم. يعني حفلاته تحولت للقاء يتجدد فيه الحب والوفاء بينه وبين جمهوره.

خالد عبدالرحمن له تجربة فنية خاصة فيه، وصوته ارتبط دايماً بالصدق والإحساس العالي. رصيده الغنائي الكبير رسخ مكانته بين أبرز نجوم الأغنية السعودية والخليجية. وعلى طول مسيرته، حافظ على هويته وقربه من جمهوره، وهالشيء خلى حضورهم وتفاعلهم جزء أساسي من نجاحاته، ومنح حفلاته مكانة خاصة في المشهد الغنائي.

الاستعدادات على أشدها عشان يقدمون أمسية تليق بهالمسيرة العظيمة، وتجمع إحساس خالد عبدالرحمن بالثراء الموسيقي للأوركسترا. وهذا بيخلي محبينه يعيشون لقاء جديد مع أغنياته وذكرياتهم معها. والتذاكر؟ بتنزل يوم 18 نوفمبر، الساعة الثامنة مساء عبر منصة "ويبوك". يعني شدوا حيلكم وجهزوا الجوالات، ما نبغى أحد يفوتها!

هالحفل يجي ضمن جهود بنش مارك لتقديم تجارب فنية مميزة وإثراء المشهد الترفيهي بالمملكة. وذلك باستقطاب نجوم الغناء العربي وتقديم حفلات بمعايير إنتاجية عالية، وهذا كله يواكب تطلعات الجمهور ويعزز مكانة السعودية كوجهة رائدة للترفيه. من جد مين فينا ما عنده ذكرى مع أغنية لخالد عبدالرحمن؟ متحمسين تشوفون أي أغنية بتولع المسرح؟