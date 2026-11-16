ترفيه

يا هلا والله بالعودة المنتظرة! الفنان السعودي أصيل أبو بكر قرر يفاجئ جمهوره الكويتي بموعد جديد لهم، على خشبة مسرح السور بحديقة الشهيد، المرحلة الثالثة، بتاريخ 23 ديسمبر 2026. والحفلة هذي جايتنا بعنوان يختصر الوضع كله وبصراحة يستاهل كل الحماس: "أصيل أبو بكر.. بعد هالغيبة الطويلة". يعني واضح إنها كانت غيبة "صدقية" يا أصيل، والجمهور أكيد اشتاق!

الحفلة هذي مو أي كلام، ولا هي مجرد ليلة غنائية عادية. شركة "الجابرية الحرة" هي اللي ماسكة الإنتاج والتنظيم باحترافية، ومعاهم المايسترو د.أحمد العود اللي بيقود الفرقة الموسيقية. الواضح إنهم مجهزين لنا تجربة فنية متكاملة، رحلة تستعرض مسيرة أصيل الفنية اللي تجاوزت ثلاثة عقود مليانة إبداع. راح تفتح صفحات من رحلته الفنية والإنسانية، وراح نقرب أكثر من القصص والحكايات اللي ورا أعماله الخالدة.

الرابط بين أصيل والجمهور الكويتي مو من اليوم ولا أمس، هو قوي ومتجذر من مطلع التسعينيات. أغانيه ما كانت عابرة، بالعكس، علقت في الذاكرة ورافقت أجيال كاملة، وظلت حاضرة في كل مناسبة. عشان كذا هالعودة لها طعم خاص، وتعتبر لمسة وفاء لذاك العهد الذهبي. فهل أنتم جاهزين لأمسية مليانة حنين، وإبداع، وأعمال أصيل اللي ما تنمل أبدًا؟