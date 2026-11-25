ترفيه

في لفتة طيبة، أجرى الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، اتصالاً هاتفيًا بالشيخ خالد الجمل، خطيب الأوقاف، عشان يوضح حقيقة التصريحات اللي المثيرة للجدل والمنسوبة للفنانة روجينا.

هالخطوة جت بعد شكوى قدمها الداعية الإسلامي للنقابة بخصوص الموضوع. الشيخ خالد الجمل وضح إن نقيب المهن التمثيلية أكد له خلال المكالمة إن الكلام اللي نُشر على لسان روجينا حول تفضيلها التمثيل على والدها، مو صحيح أبدًا.

وبين إن سياق الحديث الأصلي كان يدور حول تخييرها بين السفر برا مع والدها أو البقاء في مصر وتكملة دراستها، وهي وقتها اختارت البقاء والدراسة.

الداعية الإسلامي أضاف إن الدكتور أشرف زكي تعهد إنه راح يتواصل بشكل مباشر مع اللي نشروا التصريح غير الدقيق عشان يصححونه وينشرون الرواية الحقيقية للرأي العام. وأضاف أن النقابة ملتزمة دائمًا بأهمية إن الفنان يكون قدوة حسنة في أخلاقه وسلوكه، ويحترم والديه والمجتمع كله.

وفي ختام كلامه، دعا الشيخ خالد الجمل كل فئات المجتمع، من شيوخ وفنانين وصحفيين ومتابعين، إنهم يواصلون دورهم التوعوي ويقدمون النصح والرد المسؤول على أي شي ممكن يأثر سلبًا على قيم وأخلاق الشباب المصري والعربي، عشان نحافظ على ثوابت المجتمع وتماسكه.