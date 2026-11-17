ترفيه

يا ساتر على الروقان! الممثل المصري خالد كمال، احتفل بعقد قرانه في جو عائلي مرة هادي. ما شاء الله، المناسبة كانت بسيطة وجميلة، بحضور أفراد أسرته وكم صديق مقرب شاركوه فرحته.

مو بس الأهل والأصدقاء كانوا موجودين، لا، جو المشاهير بعد يشاركونه الفرحة. شفنا في الحفل محمد شاهين، وأمير صلاح الدين وزوجته، وحتى السيناريست تامر حبيب وأحمد الرافعي. كلهم حرصوا على تهنئته ومشاركته لحظاته السعيدة هذي.

وبعيدًا عن الزواج وفرحته، آخر شي شفناه لخالد كمال فنيًا كان مسلسل «حد أقصى». ما ننسى إنه شارك فيه مع كوكبة من النجوم زي روجينا، ومحمد القس، ومريم أشرف زكي، وفدوى عابد، والإخراج كان لمايا أشرف زكي.

يعني خالد كمال جمع بين الشغل الحلو والحياة السعيدة. عقبال الجميع، ولا وش رايكم؟