ترفيه

يا جماعة شوفوا الخبر اللي يبرد القلب! نادي سباقات الخيل أعلن عن أولى حفلات الفروسية ضمن موسم سباقات الرياض، والمفاجأة الكبيرة إن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله هو اللي بيطربنا هناك! الحفل بيكون يوم 27 نوفمبر على مسرح النادي نفسه، وتحت عنوان الخيل تطرب.

الجو بيكون ميكس رهيب بين حماس الفروسية وطرب عبدالمجيد اللي يدخل القلب على طول. والتذاكر بتنزل قريب على موقع ويبوك، فاللي وده يحجز يجهز نفسه وما يفوت الفرصة! أكيد بنشوف أحلى الأجواء اللي تجمع بين عشق الخيل وحب الأغاني.

هذي الحفلات تجي ضمن مهرجان كأسي سمو ولي العهد، والأمير سلمان بن عبدالله، الرئيس التنفيذي للنادي، كشف عن مبادرات وباقات جديدة عشان الكل يستمتع بالموسم، ومنها منطقة ذا ستريت اللي بتكون وجهة ترفيهية متكاملة. يعني مو بس سباقات، فيه فعاليات وحركات تخلي التجربة غير. صراحة، شغل متعوب عليه، والهدف واضح: نعيش موسم استثنائي بكل المقاييس. مين بيحجز تذاكر ويجهز للحفلة اللي بتصير أسطورة؟ علمونا!