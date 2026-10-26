Vlad Gherman și Oana Moșneagu încep amenajările noii locuințe. Speră să se mute până în primăvară

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Vlad Gherman și Oana Moșneagu au trecut oficial în categoria proprietarilor. Cei doi și-au cumpărat prima locuință împreună, iar acum urmează amenajările. Deși nu au stabilit o dată fixă pentru mutare, actorul speră ca primăvara să îi găsească deja instalați în noul cămin.

Vlad Gherman a declarat că procesul de amenajare abia începe și că își doresc ca acest loc să devină o adevărată „acasă”, un spațiu care să îi reprezinte pe amândoi. Pentru ei, acest pas este realizarea unui vis pentru care au muncit mult și se bucură că îl trăiesc împreună.

Alegerea a venit după o perioadă de căutări. În noiembrie 2025, Vlad povestea că vizionaseră mai multe proprietăți, însă prețurile și compromisurile legate de amplasare sau transport i-au făcut să amâne achiziția.

Căutarea a fost specifică: își doreau o casă cu o curte mică. În final, au ales o variantă care le oferă spațiu în aer liber fără a fi vorba despre o casă individuală. De fapt, au ales un apartament la parter cu o grădină mică, care i-a cucerit pe amândoi din prima.

Pentru cei doi, această achiziție nu înseamnă doar metri pătrați, ci este un pas foarte important în relația lor. Să ai prima locuință cumpărată împreună e un sentiment minunat, așa spune actorul.

Noi suntem curioși cum vor arăta amenajările: vor merge pe ceva minimalist sau vor face experimente cu culorile?