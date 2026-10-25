Damian Drăghici s-a apucat de murături. Secretul rețetei pregătite împreună cu Cristina Stroe
Damian Drăghici și Cristina Stroe au decis să pună murături pentru iarnă, împărtășind pe social media imagini cu procesul de pregătire. Artistul s-a implicat în treburile casei ori de câte ori a avut timp liber, ajutând-și soția să prepare borcanele.
Pentru murăturile lor, cei doi au folosit varză roșie, hrean, usturoi, foi de dafin și muștar. Cristina Stroe s-a ocupat de aranjarea ingredientelor în borcane, în timp ce Damian a glumit despre priceperea soției sale, spunând că ea este și un designer foarte bun și că îi place să își aleagă singură ardeii.
În ceea ce privește saramura, Cristina Stroe a dezvăluit că folosește o lingură cu vârf de sare neiodată pentru murături la fiecare litru de apă. Damian Drăghici a descris experiența ca fiind una plină de voie bună, menționând că s-au amuzat enorm în timp ce lucrau.
Artistul a recunoscut că soția sa este foarte gospodină și adoră să umple cămara cu bunătăți, motiv pentru care a ales să nu stea deoparte. Acesta a anunțat fanii că urmează să publice și o a treia parte din seria dedicată murăturilor.