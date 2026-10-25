Controversă cu câinii lui Mirela Vaida: videoclip șters și acuzații de neglijență pe TikTok

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Mirela Vaida s-a trezit în mijlocul unei furtuni de comentarii pe TikTok, după ce un utilizator a redistribuit imagini care ar fi fost publicate inițial de prezentatoare, dar ulterior șterse. Imaginile, în care câinii vedetei apar într-un padoc murdar, au generat discuții în mediul online despre condițiile în care sunt ținute animalele.

Titlul original al sursei o numește pe Mirela Vaida concurentă la Asia Express.

Detaliile din videoclipul care a declanșat scandalul

Totul a început când un utilizator pe TikTok, cunoscut sub numele de Dexter, a repostat materialul video atribuit lui Mirela Vaida. În filmare, prezentatoarea îi explică fanilor săi faptul că animalele sale de companie au reușit să mute căsuțele pe care aceasta le cumpărase pentru ele. În imagini se pot observa două cuști noi, de culoare gri, care par a fi fabricate dintr-un material mai rezistent.

Însă, pe lângă detaliile despre cuști, atenția internauților a fost atrasă de starea generală a spațiului. Deși interiorul țarcului are o suprafață de ciment, în filmare este vizibilă și o porțiune acoperită cu noroi și murdărie. Redistribuirea imaginilor a generat numeroase reacții pe platformă.

În videoclipul șters, Mirela Vaida se adresa animalelor cu afecțiune, spunând: „Aolo, dar ce e acolo! Dar cine intră? Uite ce au făcut ăștia cu cuștile, uite! Măi, deci cățeii ăștia… ei așa știu, să doboare cuștile alea pentru că ei sunt mari și nu mai au stare. Și uite-i ce-mi fac, uite ce e acolo la ei, cine intră? Măi, ce faceți, măi frumoșilor?”.

Conflictul cu utilizatorul Dexter și reacțiile online

Controversa nu s-a oprit la redistribuirea videoclipului. Utilizatorul Dexter a continuat să urmărească activitatea prezentatoarei și a comentat la un alt videoclip publicat de Mirela Vaida, în care Mirela Vaida apărea într-o mașină alături de cei trei copii ai săi. Acesta a scris în rubrica de comentarii: „Bună dimineaţa şi câinilor din padoc. Pe aceste ploi anunţate, tot acolo au rămas?”.

Conform afirmațiilor lui Dexter, acest comentariu a fost ulterior șters de către Mirela Vaida, fapt care a alimentat și mai mult discuțiile din mediul online. În acest punct, opiniile internauților s-au împărțit clar. O parte din comunitate a considerat că imaginile sunt suficiente pentru a ridica semne serioase de întrebare despre bunăstarea animalelor. În schimb, alți utilizatori au argumentat că nu se poate trage o concluzie finală despre modul de îngrijire a câinilor bazându-se doar pe un videoclip de scurtă durată.

Răspunsul indirect al prezentatoarei

Deși nu a făcut nicio declarație publică oficială pentru a răspunde acuzațiilor formulate de internauți, Mirela Vaida a publicat un nou videoclip în care câinii săi apar în aer liber.

Filmarea a fost interpretată de unii utilizatori ca un răspuns indirect la discuțiile apărute online. La statusul acestei postări, vedeta a scris: „Pentru cei care mă întreabă, aceasta este familia mea”. Mirela Vaida a dezactivat opțiunea fanilor de a lăsa comentarii la această postare.