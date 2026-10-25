Alina Laufer vrea să monetizeze hate-ul: „Ar trebui să profit de bunăvoința oamenilor

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Alina Laufer a decis să privească expunerea recentă ca pe un lucru benefic, indiferent de natura comentariilor primite. Vedeta consideră că publicitatea rămâne publicitate, fie că este pozitivă sau negativă, iar reacțiile puternice stârnite în rândul oamenilor nu fac decât să îi aducă mai multă vizibilitate.

Ea a recunoscut că nu s-a așteptat ca atenția publicului să crească atât de mult în ultima perioadă, dar crede că persoanele publice sunt ajutate tocmai de aceste sentimente pe care le provoacă celor care le urmăresc. Deși viața ei se împarte în principal între familie și muncă, Alina ia în calcul să monetizeze interesul stârnit în jurul său. Cu un strop de ironie, aceasta spune că ar trebui să profite de „bunăvoința” celor care o critică, deoarece aceștia contribuie direct la creșterea vizibilității sale, .

Oportunități profesionale și contracte de promovare

Vizibilitatea actuală ar putea deschide noi uși profesionale pentru vedetă, deoarece brandurile sunt interesate de persoanele publice care se află în centrul atenției. Alina Laufer s-a declarat deschisă pentru colaborări și a transmis un mesaj clar celor care își doresc să îi propună contracte de promovare, fiind gata să accepte aceste parteneriate. Ea a menționat faptul că, atunci când o persoană publică este „pe val”, devine interesantă pentru numeroase branduri, pe lângă monetizarea care se face deja prin social media.

Răspunsul la speculații și prejudecăți

În paralel cu dorința de a monetiza atenția, Alina a ținut să clarifice anumite prejudecăți legate de viața sa personală. Ea a mărturisit că mulți oameni au impresia că totul îi vine de-a gata sau că primește lucruri prin influențe. Vedeta a făcut referire directă la speculațiile conform cărora și-ar fi vrăjit soțul pentru a obține tot ce își dorește, subliniind că în realitate în spatele succeselor sale se află multă muncă, chiar dacă aceasta nu este întotdeauna vizibilă pentru cei care o privesc de acasă sau de pe ecranul telefonului.

Detalii despre transformarea fizică și intervențiile estetice

Transformarea fizică a Alinei a stârnit numeroase reacții, iar ea a explicat faptul că a slăbit printr-un proces care a cerut multă disciplină și muncă. Vedeta a precizat că, odată ce își propune să scape de kilogramele în plus, reușește să ajungă la greutatea dorită destul de ușor, menționând că în prezent cântărește aproximativ 46 de kilograme. De asemenea, a dezvăluit că a început să meargă la sală pentru a-și relua antrenamentele și pentru a pune masă musculară, insistând pe faptul că are un stil de viață sănătos și că nu este prima dată când trece prin așa un proces de slăbit, chiar și după cele trei sarcini pe care le-a avut.

În ceea ce privește intervențiile estetice, Alina Laufer a susținut că nu și-a făcut atât de multe proceduri pe cât se speculează în spațiul public. Ea a explicat că rezultatele operațiilor de acest gen se definitivează în timp și că acestea „lucrează” treptat. Vedeta a declarat că are suficientă siguranță de sine pentru a nu fi afectată de opiniile celor din jur și că nu o interesează „gura lumii”, deoarece ea știe exact cum arată.