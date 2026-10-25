Secretul siluetei lui Denise Rifai: nu e vorba doar de rochii și kilograme

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Denise Rifai a decis să fie transparentă despre tot ce înseamnă, de fapt, să îți păstrezi o siluetă suplă atunci când ai un program care nu te lasă să respiri. Deși publicul o admire pentru forma fizică, vedeta a clarificat faptul că aspectul exterior este doar vârful icebergului, iar totul începe cu disciplina zilnică și alegerile făcute în fiecare zi, mai ales când vine vorba de ceea ce ajunge în farfurie.

Denise Rifai acordă o atenție deosebită felului în care arată, iar silueta sa suplă stârnește adesea admirația publicului.

Disciplina din farfurie și lipsa de timp pentru sport

Pentru prezentatoare, menținerea unei forme fizice armonioase nu este un accident, ci rezultatul unor alegeri conștiente. Aceasta pune un accent major pe echilibrul alimentar, considerând că respectarea unor obiceiuri sănătoase necesită, în primul rând, consecvență și un autocontrol riguros. Totuși, programul profesional solicitant îi lasă mai puțin timp pentru antrenamente.

Vedeta a recunoscut sincer că există o diferență între ceea ce face și ceea ce și-ar dori să facă. „Când vine vorba despre alimentație, există disciplină. Eu nu am timp să fac sport pe cât de mult mi-aș dori”, a declarat ea. Mai mult, și-a exprimat dorința de a atinge un anumit necesar de pași zilnici, lucru care devine dificil atunci când agenda este plină de responsabilități.

Sănătatea este mai importantă decât aspectul exterior

O problemă cu standardele actuale este faptul că grija pentru corp este adesea redusă doar la cum arăți în oglindă. Denise Rifai are o viziune diferită: activitatea fizică are un rol esențial în menținerea sănătății generale, contribuind direct la buna funcționare a organismului și la păstrarea mobilității. Pentru ea, mișcarea nu este un instrument de slăbit, ci o necesitate pentru starea generală de bine.

Prezentatoarea a subliniat faptul că sănătatea este un proces mult mai amplu decât simpla atingere a unei cifre pe cântar. „Mișcarea e foarte importantă, îți pune sângele în mișcare, nu este important doar să fii slab, ci să fii sănătos. Articulațiile au nevoie să se miște. E un proces mai amplu, nu e doar să ai un număr de kilograme la o anumită înălțime și să arăți bine într-o rochie”, a explicat vedeta.

Impactul stării fizice asupra jobului și plăcerile de calitate

Denise Rifai crede cu tărie că starea de sănătate influențează direct modul în care o persoană își desfășoară activitatea profesională și, totodată, felul în care percepe tot ceea ce se întâmplă în jurul ei. Într-un ritm de lucru intens, echilibrul fizic și psihic devine vital, chiar dacă găsirea timpului pentru relaxare rămâne o provocare constantă.

Printre activitățile care îi aduc cea mai mare plăcere se numără plimbările în aer liber, însă și aici responsabilitățile zilnice pun piedicături. „Sănătatea de la un punct încolo începe să conteze, că face diferența. Când lucrezi și ești sănătos ai o astfel de perspectivă asupra lucrurilor față de când nu ești. Nu am timp, mi-aș dori”, a mărturisit ea.

Atunci când reușește să își reserve timp pentru sine, prezentatoarea mizează pe calitate în detrimentul cantității. Aceasta preferă experiențele care îi aduc o satisfacție reală, insistând pe faptul că, pentru a fi numită cu adevărat „plăcere”, aceasta trebuie să fie oferită într-o măsură și calitate adecvate.

Sinceră și pragmatică, Denise ne reamintește că nu e suficient să „arăți bine”, ci trebuie să te simți bine în propria ta piele. Oare mai avem noi timp de plimbări între toate notificările de pe telefon?