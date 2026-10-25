Arhivă de aur: așa a început povestea dintre Pepe și Raluca Pastramă, cu 15 ani în urmă

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Povestea de dragoste dintre Pepe și Raluca Pastramă a început cu o doză mare de discreție, mult înainte ca întreaga țară să afle despre ei. Totul a devenit public pe 22 octombrie 2011, momentul în care a fost dezvăluit faptul că artistul își găsise liniștea în brațele unei tinere de doar 20 de ani. La acea vreme, cei doi făceau tot posibilul să nu dea de bănuit că între ei se înfiripase o idilă, preferând să își țină relația departe de privirile curioșilor.

Strategii de camuflaj și vizite în familie

Pepe nu s-a grăbit să renunțe la iubire după ce s-a despărțit de Oana Zăvoranu. Latino-loverul a încercat norocul în mai multe rânduri, iar în lumea mondenă au început să circule diverse zvonuri despre femeia care i-ar fi cucerit inima. Ba chiar a existat o perioadă în care în peisaj a apărut Beatrice Tican, o fată de bani gata, despre care se spunea că este iubita oficială a cântărețului. Numai că adevărata poveste se scria discret în altă parte.

Pepe era îndrăgostit de Raluca Pastramă, fiica unui personaj controversat din Capitală, și relația lor avusese atunci câteva săptămâni. Cei doi nu doreau să își expună povestea în fața tuturor, chiar dacă sentimentele deveneau tot mai serioase. Au hotărât de comun acord să nu atragă atenția asupra lor pentru a nu fi supuși presiunilor și, ori de câte ori se vedeau în public, se comportau ca doi amici. Același scenariu s-ar fi petrecut și miercurea dinaintea dezvăluirii din 22 octombrie 2011, când Pepe și Raluca s-au aflat în același club, la aceeași masă, dar fără a interacționa prea mult, pentru a nu da de bănuit.

Totuși, semnele că relația trecea la un nivel mult mai profund erau vizibile în afara cluburilor. Pepe ar fi mers în vizită la părinții brunetei de 20 de ani, iar la scurt timp, tânăra ar fi făcut cunoștință cu familia artistului.

De la nuntă la despărțire

Ceea ce a început ca o poveste secretă s-a transformat rapid într-o uniune oficială. În 2012, Pepe și Raluca Pastramă s-au căsătorit civil, iar în 2014 au organizat cununia religioasă. Cununia a avut-o drept nași pe Andra și Cătălin Măruță. Din această relație au rezultat două fetițe, Maria și Rosa Alexandra.

Din păcate, viața nu ține cont de scenariile frumoase. După opt ani de viață comună, în toamna anului 2020, Pepe a anunțat public că s-a despărțit de Raluca. Artistul a precizat la momentul respectiv că decizia de a pune capăt relației i-a aparținut fostei sale soții. Astfel, povestea care a început cu atâta discreție acum un deceniu a ajuns la finalul ei.

O nouă pagină în viața artistului

Pepe nu a stat mult pe „banca de rezerve a iubirii” după acest divorț. La doar patru luni de la anunțul separării de Raluca Pastramă, cântărețul s-a afișat alături de Yasmine Ody. Aceasta a devenit ulterior soția lui și mama a încă doi copii, un băiețel și o fetiță.

E fascinant cum cineva care a încercat atât de mult să stea „sub radar” la început a ajuns să aibă o viață sentimentală atât de expusă. Oare mai există vreo relație de celebrity care să rămână cu adevărat secretă mai mult de o săptămână?