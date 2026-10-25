Simona Trașcă și Marian Buzilă sărbătoresc doi ani de iubire! Condiția drastică pe care și-au pus: „Nu vom mai avea treabă unul cu celălalt”

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Simona Trașcă și Marian Buzilă au motive serioase de sărbătoare pe 25 octombrie, zi în care împlinesc doi ani de relație. Pentru a marca acest moment, cei doi au ales să plece într-o escapadă la munte, celebrând o perioadă pe care blondina o descrie drept superbă și plină. Totul a evoluat rapid între ei, au decis să se mute împreună după doar două luni de relație, devenind de atunci de nedespărțiți.

Simona Trașcă, care a lucrat anterior ca asistentă TV, a făcut pasul cel mare. Ea recunoaște că, înainte de a-l întâlni pe Marian Buzilă, se afla într-o perioadă în care credea că dragostea adevărată nu mai există. Această certitudine a fost schimbată de partenerul ei, Simona afirmând că este singurul bărbat de care nu s-a despărțit niciodată, spre deosebire de relațiile din trecut, unde avea tendința de a rupe legătura rapid și de a se împăca ulterior.

Dinamica dintre impulsivitate și calm

Ca în orice căsnicie, nici în viața lor nu lipsesc micile certuri, însă acestea au o natură specifică. Simona Trașcă admite că ea este persoana impulsivă din cuplul lor, în timp ce soțul ei, Marian Buzilă, este mult mai calm. Această diferență de temperamente creează situații amuzante, deoarece Marian, fiind Berbec, are nevoie de adrenalină și îi place să o „bâzâie” sau să o ațâțe pe parteneră.

Potrivit declarațiilor blondei, există perioade de până la două luni în care se înțeleg perfect, își spun constant „te iubesc”, se pupă și își fac numeroase complimente zilnice. Totuși, exact în aceste momente de liniște totală, Marian simte nevoia să provoace mici conflicte, deoarece îi place să se ciondănească cu ea. Simona reacționează imediat datorită impulsivității sale, însă supărările trec rapid, deoarece cei doi nu sunt, în esență, certăreți.

Căsătoria și sentimentul de siguranță

Anul acesta, cei doi au decis să își oficializeze relația și s-au căsătorit. Pentru Simona, momentul din biserică a fost cel mai important, considerând că actele sunt doar formalități administrative. Această schimbare de statut a adus o liniște profundă în viața ei, eliminând îndoielile care apar adesea în relații. Ea explică faptul că, atunci când o femeie vede că un bărbat dorește ceva serios și face pasul spre căsătorie, nu mai are motive să își imagineze scenarii negative sau să își creeze „filme” în minte.

Fosta asistentă TV este convinsă că ea și Marian Buzilă sunt suflete pereche, susținând că nu s-a înțeles niciodată atât de bine cu niciun alt bărbat.

Regula de aur: Fără drum de întoarcere

Deși în prezent nu se pune problema unei separări și cei doi trăiesc o perioadă de armonie, ei au stabilit o condiție drastică. Simona Trașcă a dezvăluit că au convenit ca, dacă s-ar întâmpla ca ei să se despartă, nu ar mai exista nicio cale de împăcare.

În fostele relații, Simona spune că era genul care „dă papucii” imediat, apoi se împăca. Simona a fost clară: dacă ar ajunge în acel punct, nu ar mai avea nicio treabă unul cu celălalt.