Rareș Cojoc se află în Mauritius cu noua iubită, în timp ce Andreea Popescu a ieșit în oraș cu prietenele

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Rareș Cojoc și-a petrecut timpul liber într-o vacanță exotică în Mauritius, unde a organizat o aniversare specială pentru actuala sa iubită, Claudia Dumitru. Dansatorul a călătorit pe insulă alături de copii și de partenera sa, transformând deplasarea într-un moment dedicat zilei de naștere a acesteia.

Pentru a marca evenimentul, Rareș a postat imagini pe rețelele sociale în compania Claudiei Dumitru, unde i-a transmis mesajul: „Happiest birthday!”.

În același interval, Andreea Popescu a ales un program complet diferit, departe de peisajele spectaculoase din Mauritius. Influencerița a ieșit în oraș în România, alături de două prietene, pentru câteva ore de relaxare într-o zi de toamnă călduroasă.

La aproximativ șase luni de la separarea definitivă, drumurile lor par să meargă în direcții complet diferite. În timp ce Rareș traversează o perioadă fericită în plan sentimental, Andreea își continuă activitățile obișnuite și se bucură de timpul petrecut cu apropiații.