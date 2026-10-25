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Babasha își caută cu disperare cățelul: oferă o recompensă de 5.000 de euro

Mandy Mandopoulos · 25 octombrie 2026

Babasha a pierdut cățelul său, pe Hank, în urmă cu mai bine de o lună. Manelistul a postat un mesaj pe Instagram în care i-a rugat pe cei care au văzut animalul sau au informații despre el să îl contacteze.

Artistul a transmis că este dispus să facă orice pentru a-l găsi pe Hank, inclusiv să plătească o recompensă de 5.000 de euro. În mesajul său, Babasha a recunoscut că a trecut mult timp, dar că se gândește constant la animal și vrea ca acesta să se întoarcă în sânul familiei.

„Dacă e cea mai mică posibilitate să fii în viață, aș face orice să te iau înapoi. Dacă cumva știe cineva ceva de el... Sunt dispus să ofer o recompensă și de 5.000 de euro pentru găsirea lui”, a scris acesta.

Solidaritatea a venit și din partea vecinului său, Dorian Popa. Vloggerul a anunțat dispariția animalului pe 18 septembrie 2026, scriind pe Instagram „S-a pierdut Hank”. Din păcate, de atunci nu s-a mai aflat nimic despre cățel.

Să sperăm că cineva a văzut ceva, pentru că 5.000 de euro sunt destul de mulți bani ca să te uiți mai atent pe în jur.

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.