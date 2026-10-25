Babasha își caută cu disperare cățelul: oferă o recompensă de 5.000 de euro

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Babasha a pierdut cățelul său, pe Hank, în urmă cu mai bine de o lună. Manelistul a postat un mesaj pe Instagram în care i-a rugat pe cei care au văzut animalul sau au informații despre el să îl contacteze.

Artistul a transmis că este dispus să facă orice pentru a-l găsi pe Hank, inclusiv să plătească o recompensă de 5.000 de euro. În mesajul său, Babasha a recunoscut că a trecut mult timp, dar că se gândește constant la animal și vrea ca acesta să se întoarcă în sânul familiei.

„Dacă e cea mai mică posibilitate să fii în viață, aș face orice să te iau înapoi. Dacă cumva știe cineva ceva de el... Sunt dispus să ofer o recompensă și de 5.000 de euro pentru găsirea lui”, a scris acesta.

Solidaritatea a venit și din partea vecinului său, Dorian Popa. Vloggerul a anunțat dispariția animalului pe 18 septembrie 2026, scriind pe Instagram „S-a pierdut Hank”. Din păcate, de atunci nu s-a mai aflat nimic despre cățel.

Să sperăm că cineva a văzut ceva, pentru că 5.000 de euro sunt destul de mulți bani ca să te uiți mai atent pe în jur.