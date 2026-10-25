Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani! Cadoul primit de la copii ne-a făcut tuturor cu ochii

Divertisment

Dana Nălbaru a ajuns la pragul de 50 de ani și a decis să sară peste petrecerile pompoase și cadourile scumpe. În loc de genți de firmă, mașini de lux sau vacanțe în Dubai, artista a ales să celebreze viața printr-un gest simplu, pus la cale chiar de copiii ei.

Cel mai frumos dar primit de fosta cântăreață a fost un copăcel plantat lângă casă de fiecare dintre copiii ei. Pentru Dana Nălbaru, acest gest reprezintă o metaforă a iubirii care crește odată cu anii și a rădăcinilor puternice.

„De ziua mea copiii mi-au plantat lângă casă câte un copăcel. Unii oameni își doresc parfumuri, haine sau genți de firmă, alții își doresc mașini scumpe sau vacanțe în Dubai. Bravo lor! Eu mi-am dorit doar atât”, a mărturisit ea. Artista a mai adăugat că are tot ce îi trebuie și că nimic din ceea ce „ar putea lua ochii” nu face viața mai valoroasă sau mai frumoasă.

După anii petrecuți pe scenă și în atenția publicului, Dana Nălbaru spune că trăiește acum o stare de împăcare deplină cu sine și că se ghidează după propria conștiință. Ea consideră că tot ceea ce este, vine din interiorul ei, nu din exterior sau din părerile altora.

„Am trăit îndeajuns cât să înțeleg că fiecare clipă contează, că fiecare om e valoros așa cum este el, că pentru tot ce se întâmplă există o explicație, chiar dacă eu nu o știu. Așa că-mi văd de treaba mea și-mi fac viața după regulile inimii mele”, a subliniat vedeta.

Despre trecerea în pragul celor 50 de ani, Dana Nălbaru nu are regrete sau nostalgii. Ea afirmă că nu știe cum au trecut anii, dar este sigură că n-au trecut degeaba. Singurul ei plan pentru viitor este să se bucure de tot ce îi va aduce viața, concluzionând cu un optimist: „Viața e frumoasă!”.