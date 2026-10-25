Andra a dezvăluit ce are în pachețel când pleacă la concerte: „Pe asta nu trebuia să o vedeți”

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Andra a surprins pe toată lumea în ultimele luni cu o transformare fizică notabilă, după ce a slăbit mai multe kilograme. Artista a decis în urmă cu câteva luni să adopte un stil de viață sănătos și să renunțe la alimentele care i-au adus în ultimii ani kilograme în plus. Acum, artista a ales să fie transparentă cu fanii ei și să le arate cum își gestionează alimentația, mai ales în perioadele intense de muncă.

Meniul de turneu și pachețelul de acasă

Când pleacă la concerte prin țară împreună cu echipa ei, Andra se confruntă cu provocarea de a găsi mâncare potrivită. Pentru a nu cădea pradă ispitelor și pentru a evita preparatele cu multe calorii, care aduc în timp kilograme în plus, artista a ales o strategie simplă: își pregătește singură pachețelul acasă.

În ceea ce privește nutriția, Andra se concentrează pe alimente bogate în proteine, care o ajută să slăbească într-un mod sănătos și, în același timp, să nu resimtă foame între mese. Opțiunile ei preferate pentru drum sunt ouăle fierte sau carnea preparată simplu, fără a adăuga orice fel de garnitură.

Totuși, artista nu s-a folosit de ocazie pentru a se prezenta ca un model perfect de disciplină. În timp ce își împărtășea aceste detalii cu urmăritorii ei, Andra a glumit pe seama proprie, recunoscând că nu mereu reușește să fie constantă. „Pe asta nu trebuia să o vedeți… nu știu cât mă ține dieta asta, o zi, două, așa fac mereu, apoi iar mănânc prostii, important e că am grijă”, le-a mărturisit ea, stârnind zâmbete și numeroase comentarii în mediul online.

Secretul kilogramelor în minus și rolul soțului

Slăbitul nu a fost însă un proces bazat doar pe pachețele cu ouă fierte. Într-o emisiune, Andra a explicat mai detaliat mecanismele prin care a reușit să scadă în greutate. Aceasta a recunoscut că a mâncat mai puțin și că secretul ei principal a fost renunțarea la gustările dintre mese. Artista a punctat faptul că, în perioadele în care nu dorește să slăbească, mănâncă ce îi place la mesele principale, dar când obiectivul este scăderea în greutate, trece pe un regim strict de carne cu salată.

Andra a recunoscut însă că acest proces este unul dificil, descriind experiența drept „cu chinuială” pentru cineva care este, prin natura sa, pofticioasă. În acest demers, ea a primit un ajutor esențial de la soțul ei, Cătălin, pe care l-a numit ironic „nutriționistul casei”.

Artista a explicat faptul că soțul ei a început să preia acest rol după ce a realizat podcasturi cu doctori și a citit o carte despre alimentație. Potrivit ei, soțul ei spune că trebuie să mâncăm salată înainte de masă. Mai mult, Andra a subliniat faptul că acesta a fost omul care a ajutat-o cel mai mult să slăbească, menționând că, deși și el este la fel de pofticios ca ea, reușește să se abțină mai bine. Cătălin merge în pădure și face pași.

Să vedem cât de mult ne mai puteți tenta cu pachețelul de ouă fierte până când vine ora „prostiilor”!