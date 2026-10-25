Geanina Ilieș a izbucnit în plâns în podcastul ei după ce fiul ei a spus asta

Divertisment

Geanina Ilieș a avut un moment extrem de emoționant în cadrul propriului podcast, unde l-a invitat pe fiul ei, Patrick. Ce a început ca o conversație s-a transformat rapid într-o confesiune intimă despre greutățile din trecut și legătura dintre cei doi.

Prezentatoarea a vrut să afle din perspectiva fiului ei cum a fost perceput efortul de mamă și care a fost cel mai mare sprijin primit. Răspunsul lui Patrick a fost lovitura finală care a trimis-o pe Geanina direct în lacrimi: „Cred că simplul fapt că ai fost acolo și că ai luptat pentru mine, pentru că știm amândoi prin câte ai trecut, mai ales în prima parte a vieții mele. Cam asta cred eu că a fost”.

Vedeta a izbucnit în plâns chiar în platou, explicând ulterior că aceste lacrimi sunt, de fapt, o descărcare de fericire. Geanina s-a simțit recunoscătoare pentru felul în care s-a format fiul ei, spunând: „Cred că mă bucur foarte tare că lucrurile s-au întâmplat așa, pentru că altfel nu deveneai bărbatul acesta atât de matur, atât de frumos la suflet și atât de bun”.

O lecție de maturitate fără figură paternă

Discuția a ajuns și la un subiect sensibil: faptul că Patrick a crescut fără o figură paternă în anii formativi. Tânărul a vorbit deschis despre cum s-a raportat la această lipsă și cum a învățat să devină bărbatul de astăzi fără un model masculin direct acasă.

Patrick a recunoscut că, neavând un tată care să îi spună anumite lucruri, a trebuit să descopere singur foarte multe detalii, inclusiv cum ar trebui să fie un bărbat. Experiențele trăite doar alături de mama sa l-au determinat să se autoeduce și să își definească propriile valori.

Sinceritatea lui Patrick e pe level-ul ăla de maturitate care te face să respecți enorm relația lor, nu crezi?