Andreea Bălan și Daniel Cafeluță Turcu, întâlnire surprinzătoare în oraș

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S-a întâmplat să se intersecteze două forțe ale internetului românesc, iar rezultatul a fost o coincidență delicioasă. Andreea Bălan a fost surprinsă în compania lui Daniel Cafeluță Turcu, influencerul care a strâns peste două milioane de followeri promovând un stil de viață echilibrat.

Andreea a fost, ca întotdeauna, impecabilă. A ales un look alb, în stil parizian, cu un costum din țesătură groasă și cizme foarte înalte, peste genunchi. Cu un zâmbet care zice că e complet împăcată cu ea însăși, artista a acceptat să facă câteva poze cu Daniel, într-o atmosferă total cordială.

Momentele au fost cu atât mai naturale cu cât în poze a apărut și una dintre dansatoarele Andreei, împreună cu fiul ei. Artista l-a găsit simpatic pe micuț și l-a ciufulit puțin, lucru care l-a făcut pe băiețel să se fâstâcească și să fugă la mama lui. Cea mai mare simpatie a fost însă între cele două femei, care s-au îmbrățișat.

În timp ce Andreea a ales eleganța, Daniel Cafeluță Turcu părea să vină direct de la un antrenament, fiind îmbrăcat sport și având o geantă pe umăr. Nu e surprinzător ca Andreea să rezoneze cu vibe-ul ăsta sportiv, având în vedere că merge des la antrenamentele soțului ei, tenismenul Victor Cornea, la o bază din nordul Capitalei.

De data asta Andreea a fost singură, dar din imagini nu poate fi exclusă planificarea unei întâlniri cu familiile complete. Rămâne doar curiozitatea cum va fi interacțiunea dintre Zion, fiul lui Daniel și al lui Sharon, și fetițele Andreei, Ella și Clara.

Oare vor deveni cei mici noi besties în lumea influencerilor?