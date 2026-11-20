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Naba a ajuns în casa fetelor de la Insula Iubirii, unde a fost primită cu îmbrățișări și săruturi de către ispitele masculine. Totuși, toată atenția a căzut pe Cătălin Brînză, fostul ei iubit, care nu și-a putut ascunde bucuria când a văzut-o. Expresia feței lui s-a schimbat instant, dând indiciul că apariția Nabei a fost o surpriză extrem de plăcută.

Primul moment amuzant a avut loc chiar înainte de a se vedea față în față. Despărțiți de o ușă de sticlă, Cătălin s-a prefăcut că o sărută pe Naba pe buze, un gest spontan care a atras toate privirile celor din jur. Se vede clar că între cei doi nu există nicio urmă de distantă, chiar dacă nu mai sunt împreună.

Când s-au întâlnit în final, revederea a fost una totală de familiaritate. Fără prea multe ceremoniile, Cătălin a salutat-o cu „viața mea”, la care Naba i-a răspuns rapid cu „puiu”.

Totul a continuat într-o notă jucăușă și destul de îndrăzneț. În timpul îmbrățișării, Cătălin i-a dat o palmă peste fund fostei iubite. Naba nu a părut deloc deranjată de acest gest, iar cei doi au continuat să interacționeze prin tachinări și alinturi. Deși relația lor s-a încheiat, gesturile tandre și atracția dintre ei au arătat că există încă o conexiune puternică.

Săruți prin geam și palme peste fund... cine mai are nevoie de scenarii complicate când ai așa o chimie între ex-parteneri?