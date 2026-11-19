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Iustina Loghin și Cornel Luchian au organizat un eveniment special pe data de 8 noiembrie, momentul în care și-au creștinat băiețelul. Deși ziua a fost considerată importantă pentru întreaga familie, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” nu a renunțat la activitatea din mediul online. Aceasta a decis să continue activitatea din mediul online, promovând diverse campanii publicitare și produse chiar în ziua botezului.

Business-ul în timpul traficului

Iustina Loghin a explicat ulterior că programul din ziua de 8 noiembrie a suferit mici modificări, iar șatena a ales să profite de momentele în care se afla în trafic pentru a interacționa cu urmăritorii săi. Ea a făcut o comandă online și a prezentat oferta respectivă publicului său.

Într-o postare publicată chiar în ziua evenimentului, fosta concurentă le-a vorbit urmăritorilor despre un produs pe care susține că îl folosește frecvent. Iustina a considerat că acest obiect este o alegere potrivită pentru cadourile de Crăciun și a recomandat ca acesta să fie oferit în dar de sărbători bunicii, nașei, mătușii, mamei și tuturor femeilor din familie. În mesajul său, ea a scris că este stresată pentru că programul s-a decalat puțin și că profită de timpul din trafic pentru a comanda, pentru că a văzut peste tot o reducere foarte mare.

Reacțiile acide ale urmăritorilor

Gestul de a integra promovări comerciale într-o zi atât de specială nu a fost primit bine de către comunitatea online. Internauții au reacționat negativ, considerând că Iustina ar fi trebuit să lase deoparte campaniile publicitare măcar pentru câteva ore. Criticile s-au concentrat pe faptul că un moment dedicat familiei și bucuriei de a sărbători creștinarea copilului a fost transformat într-o „vitrină” pentru produse.

Unii utilizatori au fost extrem de duri, întrebând retoric dacă „foamea de bani” este atât de mare încât nici măcar botezul propriului copil nu a fost suficient pentru a opri reclamele. Un internaut a subliniat faptul că bunul simț nu se găsește la promoție și nu poate fi cumpărat cu niciun cod de reducere, .

Ironii despre experiența din emisiuni

Nu doar atitudinea comercială a fost vizată, ci și trecutul Iustinei din cadrul emisiunii de la Antena 1. Un alt utilizator a lăsat un comentariu ironic, referindu-se la femeile care au participat la „Insula Iubirii”.

De asemenea, explicația oferită de Iustina referitoare la timpul petrecut în mașină a fost primită cu scepticism. Un alt internaut a comentat că a spus chiar ea că stă în trafic și că bunul simț lipsește cu desăvârșire.

Să fii influencer e ok, dar să transformi botezul copilului în cataloag de shopping? Aici credem că s-a cam întrecut măsura.