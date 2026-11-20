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Distribuția serialului original „Inimă sub acoperire” de la Antena 1 primește un refresh cu patru nume noi: Anda Sârbei, Daria Crişan, Adrian Ban și Alexandru Ionescu. Aceștia vor aduce în fața telespectatorilor personaje complexe, ale căror destine vor crește intensitatea poveștii.

Visul lui Cami și determinarea din spatele obstacolelor

Anda Sârbei, absolventă a U.N.A.T.C. I. L. Caragiale, o interpretează pe Camelia Secăreanu. Personajul este verişoara lui Ian (Eduard Trică) și fiica Elenei (Maia Morgenstern). Cami este o tânără care se luptă cu toate puterile pentru a deveni chef bucătar, în ciuda numeroaselor neajunsuri cu care se lovește constant. În relația cu Ian, aceasta vede un frate mai mare care o protejează, o iubește și o motivează, exact așa cum și-a dorit Elena când a decis să îi crească împreună.

Anda a declarat că personajele lor seamănă, ambele având impresia că trebuie să își rezolve problemele singure, fără ajutor exterior, și simțind o enervare profundă când cineva se îndoiește de capacitatea lor de a reuși prin forțe proprii. Actrița descrie parcursul lui Cami ca fiind unul plin de urcușuri și coborâșuri, într-o lume în care, chiar și atunci când pare că apele se liniştesc, apare o nouă problemă de rezolvat.

Miruna: între lux, tragedii și relații toxice

Daria Crişan, totodată absolventă a U.N.A.T.C. I. L. Caragiale și câștigătoare a unor concursuri naționale de muzică, intră în distribuție în rolul Mirunei. Personajul provine dintr-o familie foarte înstărită, însă un incendiu îi zdrobește visele. Miruna este logodnica lui Radu Coman (Adrian Ban), dar relația lor se deteriorează, ea ajungând să trăiască lângă un bărbat pe care nu îl mai recunoaște nici fizic, nici emoțional. Refuzul constant al lui Radu o face pe Miruna să aibă semne mari de întrebare legate de viitorul lor.

Daria a explicat că Miruna este pasională și ambițioasă, fiind capabilă de orice pentru a obține ce își dorește. Deși personajul ia decizii pe care publicul s-ar putea să nu le înțeleagă sau să nu le agreeze la început, actrița a ales să nu o judece, ci să o înțeleagă, considerând că în spatele alegerilor greșite stau răni nevindecate. Daria crede că publicul va empatiza cu ea și că povestea Mirunei poate servi drept contraexemplu, mai ales pentru femeile care se recunosc în universul „relațiilor toxice”. În paralel cu actoria, Daria își continuă cariera muzicală ca artist și songwriter, pregătind lansări muzicale pentru 2027.

Frații Coman: loialitate, naivitate și gelozie

Adrian Ban, absolvent de licență și master la U.N.A.T.C. I. L. Caragiale, îi dă viață lui Radu Coman. Acesta este unul dintre cei doi fii ai familiei Coman și este determinat să calce urmele părinților în industria imobiliară. Radu este descris ca fiind un tip sensibil, responsabil și loial, reprezentând sprijinul principal al mamei sale (Ioana Flora). Totuși, loialitatea lui față de mamă îl face să accepte planuri care, fără ca el să realizeze la timp, aduc tragedii în viața altor oameni și îi distrug propria existență.

Adrian a menționat că pentru el este o oportunitate specială să joace în acest proiect, mai ales că în copilărie și adolescență a urmărit serialele doamnei Ruxandra Ion.

Alături de el, Alexandru Ionescu îl interpretează pe Victor, fratele lui Radu și primul copil al Aurorei Coman. Victor este un personaj nefericit, măcinat de ceea ce vede în afacerile familiei și, în special, de gelozia față de încrederea dobândită de fratele său mai mic în business. Din perspectiva lui Victor, Radu este cel care intră constant în probleme, iar el este cel nevoit să le rezolve ulterior, ceea ce alimentează o antipatie profundă față de acesta.