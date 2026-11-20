Vedete

Tonghi a fost surprins recent de unul singur, fără Alexia, într-una dintre cele mai cunoscute cafenele din Capitală, din zona Primăverii. Tânărul a ieșit la o cafeluță, unde a fost văzut „scăpat pe contraatac” cu două domnișoare, pe care le distrează cu diverse povești.

Se pare că Tonghi a organizat un mic stand-up pentru cele două fete, care se amuzau copios în timp ce ascultau ce are el de spus. Totuși, atmosfera a devenit puțin mai tensionată din punctul de vedere al discreției, deoarece băiatul era cu ochii în patru, fiind atent să nu apară Alexia de undeva și să-l surprindă în plin act de socializare.

Priviri care pot strica relația

Imaginile surprinse sugerează că una dintre domnișoare l-a fascinat în mod deosebit pe Tonghi. Mai exact, vorbim despre fata cu păr cânepiu și hanorac gri, care purta ochelari de soare foarte remarcați. Deși nu a făcut niciun fel de avansuri directe, băiatul i-a aruncat o privire intensă, care, după părerea noastră, s-ar putea să nu-i pice prea bine iubitei sale oficiale.

În timp ce încerca să rămână cool în fața fetelor, Tonghi s-a uitat repetat în toate direcțiile. Pare a fi fost speriat că Alexia i-ar putea vedea gândurile sau, mai simplu, că ar putea apărea brusc la cafenea în timp ce el se distrae cu alte tinere.

Contextul relației cu Alexia Eram

Tonghi, al cărui nume real este incert și care are o vârstă cuprinsă între 17 și 27 de ani, este iubitul Alexiei Eram începând cu anul 2024. Această relație a început după ce Alexia s-a despărțit de Mario Fresh. Cei doi fuseseră un cuplu extrem de mediatizat, mai ales că Mario este un artist foarte cunoscut, iar Alexia are un stil de viață de star de cinema, cu sute de mii de followeri și prezențe constante la evenimente de prestigiu, precum Paris Fashion Week sau New York.

Deși Alexia are un program extrem de aglomerat, între ședințe foto de fashion și deplasări internaționale, ea nu l-a neglijat pe Tonghi. Când are timp între două zboruri, îl scoate pe acesta prin oraș, pe plajă sau în locații precum Nuba Mamaia, unde au fost surprinși împreună și în cursul verii.

Timpul liber al „băiatului misterios”

Între cele două distracții în cuplu, se pare că Tonghi primește și timp liber doar pentru el, iar modul în care își petrece acest timp este decizia lui. În cazul acestei ieșiri la cafea, el ar fi putut pleca cu intenția de a se gândi la idei prin care să o impresioneze pe Alexia sau la ce cadou să îi cumpere de Moș Nicolae, însă a fost rapid „agățat” de cele două tinere care l-au scos din starea de introspecție.

Să sperăm că privirile intense de la cafenea au rămas doar la nivel de „estetică”, pentru că altfel s-ar putea ca Tonghi să aibă parte de o discuție serioasă acasă. Voi ce ziceți, mai e „cool” situația sau a dat cu ochiul prea mult?