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Pitbull se pregătește să revină în România după 17 ani, iar fanii sunt tot mai curioși să afle lucruri despre artistul american. Cea mai recentă descoperire a fost preparatul său preferat: tiradito.

Alexandru Hada, un tiktoker român, a încercat să reproducă rețeta în propria bucătărie, prezentând tot procesul pas cu pas. Tiradito este un preparat specific bucătăriei peruane, format din pește crud tăiat în felii subțiri, similare cu cele de sashimi, servite cu un sos aromat pe bază de citrice.

Deși seamănă cu ceviche, diferența majoră este că la tiradito peștele este tăiat în felii subțiri, iar sosul este adăugat deasupra, de regulă chiar înainte de servire.

În varianta recreată de Alexandru Hada, baza este peștele alb, mai exact dorada, combinată cu lime și ardei copți. Gustul este completat cu ingrediente precum ghimbir, usturoi, ardei iute, sos de soia, ulei de susan și puțină miere.

Sincer, sună interesant, dar cine are curajul să intre pe experimente cu pește crud acasă? Voi ați încercat vreodată tiradito sau rămâneți la varianta sigură, cea cu peștele gătit?