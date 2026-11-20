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Gabriel Coveșanu, cunoscut sub numele de Cove, a scos la iveală povestea din spatele rolului de asistent al Andreei Marin în cadrul emisiunii „Surprize, Surprize”. Prezentatorul a ținut aceste detalii secrete timp de 27 de ani, însă acum a decis să recunască faptul că momentul în care a aflat că a luat castingul a fost o adevărată surpriză, organizată special pentru el.

Cove a intrat în televiziune în 1998, moment care i-a schimbat viața din temelii. Înainte de fenomenul „Surprize, Surprize”, acesta jucase în câteva scenete de divertisment la TVR, în cadrul emisiunilor realizate de Liviu Tudan, experiență prin care i-a prins gustul pentru acest mediu. Impulsul decisiv a venit de la un coleg de teatru, care l-a convins să meargă la castingul pentru proiectul Andreei Marin.

Surpriza din timpul emisiunii

Modul în care Cove a aflat că a fost selectat a fost unul memorabil. El se afla în sală, printre public, când Andreea Marin a anunțat că noul ei coleg se află prezent în studio. Cove a mărturisit că s-a uitat în jur, încercând să identifice cine este persoana respectivă, până în momentul în care s-a văzut pe ecranele din studio.

Prezentatorul consideră că acei ani au reprezentat o adevărată școală. A avut ocazia de a lucra cu o echipă performantă și de a observa direct metodologia de lucru a Andreei Marin. Cove subliniază faptul că „Zâna Surprizelor” a avut un rol decisiv în cariera sa, învățându-l ce înseamnă să fii cu adevărat pregătit pentru o intrare în direct. Chiar și după aproape trei decenii, acesta nu a uitat cine l-a ajutat să devină celebru și să strălucească sub lumina reflectoarelor.

De la miopie la Teatrul Ion Creangă

Drumul lui Cove către actorie a fost influențat de o situație neașteptată din adolescență. Tatăl său era militar de carieră și planul era ca fiul său să urmeze aceeași cale, mergând la liceul militar. Totul s-a schimbat în timpul vizitei medicale, unde s-a descoperit că acesta are miopie. Din acest motiv, nu a putut intra la liceul militar și a ajuns la liceul „Gheorghe Lazăr”.

Primele sale experiențe pe „scenă” au avut loc chiar în pauzele dintre cursuri, pe podiumul de la catedră, unde le recita poezii colegelor. Cove glumește despre faptul că repeta aceleași versuri, dar publicul său era fie foarte răbdător, fie el recita suficient de bine încât să le placă.

În clasa a zecea, Gabriel s-a hotărât să aplice la Facultatea de Teatru. Deși părinții au fost surprinși de această alegere, iar tatăl său a fost șocat de dorința fiului de a deveni actor, Cove nu a renunțat la visul său. Determinarea lui a dat roade, fiind unul dintre puținii absolvenți care s-au angajat imediat după terminarea facultății, reușind să obțină un post la Teatrul Ion Creangă.

Sfatul pentru tinerii actori

Din experiența sa, Cove susține că talentul singur nu este suficient pentru a reuși în această profesie. El crede că, indiferent de nivelul de competență, este necesară perseverența și disponibilitatea de a bate la multe uși pentru a face loc în lumea actoriei.

Tinerilor care vor să urmeze această carieră, le recomandă să meargă la cât mai multe probe, să fie curioși și să aibă încrederea de a încerca din nou atunci când un lucru nu iese conform planului. Cove menționează că norocul poate juca un rol, cum ar fi cazul unui coleg care te înscrie la un casting după ce tu ai părăsit deja coada, însă precizează că, la final, efortul de a merge și de a da proba trebuie să revină asupra artistului.