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Fuego a povestit că, din cauza concertelor, sărbătorile i se mută de acasă în luna ianuarie. La începutul acestui an, artistul a împodobit bradul pe 1 ianuarie și l-a păstrat o lună, perioadă în care a putut să se bucure de el, deoarece în decembrie este plecat aproape permanent.

Masa de Crăciun în familia lui Paul Surugiu se pregătește tot după Revelion. Cei dragi îl așteaptă să se întoarcă de la concerte, iar întâlnirile au loc în primele două săptămâni din ianuarie. „Familia mea, de pe 2 ianuarie până pe 10-15 ianuarie, mă așteaptă să sărbătorim Crăciunul împreună, pentru că niciodată nu am avut timp să sărbătorim Crăciunul pe 24-25 decembrie”, a declarat Fuego.

Programul încărcat dictează și momentul în care interpretul piesei „Împodobește, mamă, bradul” își decorează casa. La începutul acestui an, a pus bradul chiar în ziua în care a ajuns acasă.

„L-am împodobit pe 1 ianuarie, când am ajuns acasă, și l-am ținut până pe 1 februarie”, a mai povestit artistul. Acesta a menționat că în Republica Moldova sărbătorile se țin și după ritualul vechi, incluzând Crăciunul, Anul Nou, Sfântul Vasile și Sfântul Ion. Pentru Fuego, luna ianuarie este momentul în care artiștii se odihnesc și este o bucurie să stea acasă și să privească bradul, lucru care nu este posibil în decembrie.

Să știi că ești celebrul care cântă despre brad, dar nu ai timp să-l pui în casă, e definiția supremă de ironie a sorții. Cine mai are „calendarul mutat” ca el?