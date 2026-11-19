Divertisment

Albumul „Lottery” al lui Shaggy a primit o nominalizare la a 69-a ediție a Premiilor Grammy, programată pentru 2027. Materialul discografic, asociat casei de discuri VP Records, concurează la categoria „Best Reggae Album”.

Producătorul român Costi Ioniță face parte din echipa din spatele acestui proiect. Acesta a contribuit la piesa „Boom Body”, interpretată de Shaggy alături de Akon și Aidonia, figurând în creditele albumului atât ca unul dintre compozitori, cât și ca producător, alături de Shaggy.

Costi Ioniță a reacționat pe TikTok, unde și-a exprimat bucuria pentru colaborarea cu artiști de renume internațional. „Sunt foarte fericit că am aflat că sunt nominalizat pentru a treia oară la Grammy, alături de Shaggy, Akon și alți mari și minunați. Vreau să împărtășesc această energie bună. România ar trebui să fie mândră de mine, fiindcă sunt singurul artist român care are trei nominalizări la Grammy. Sunt fericit. De data aceasta vom câștiga”, a scris acesta.

Albumul „Lottery” include 13 piese și reunește artiști din zonele reggae, dancehall, pop și R&B. Printre colaboratorii proiectului se numără nume precum Sting, Akon, Jeremih, Robin Thicke, Beres Hammond și Anthony Hamilton.

Aceasta este a treia nominalizare a lui Costi Ioniță la Grammy. Prima a fost în 2012, tot pentru o colaborare cu Shaggy, la categoria „Best Reggae Album” pentru „Summer In Kingston”. A doua nominalizare a venit în 2022, pentru colaborarea cu Sean Paul la piesa „Live N Livin”, la categoria „Best Global Music Album”.

Sincer, trei nominalizări e o performanță serioasă, deci sperăm ca data asta să și ridice trofeul!