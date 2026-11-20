Divertisment

Să vorbim despre banii grei: cinci sculpturi din bronz realizate de Constantin Brâncuși vor fi scoase la licitație în SUA. Valoarea estimată a lor este de 25 de milioane de dolari, așa că da, vorbim despre sume care ne fac să ne uităm de două ori la portofel.

Ce e interesant aici e că aceste lucrări au fost păstrate timp de decenii într-o colecție privată. Ele vor fi scoase la vânzare pentru prima dată de când au fost achiziționate de la moștenitorii artistului, în anii ’80 și ’90.

Lotul nu e unul banal, fiind vorba despre câteva dintre cele mai cunoscute motive artistice ale sculptorului. Să sperăm că rămân în zona de influență a celor care apreciază arta, chiar dacă prețul e de neatins pentru noi🚕.