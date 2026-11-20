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Frankie nu s-a putut abține să nu intervină în conflictul care a izbucnit online, după ce mama Biancăi Ghiurcă a ales să lanseze o critică la adresa Gabriellei. Aceasta din urmă este ispita care l-a sedus pe Prințul Marco, generând astfel numeroase discuții printre fanii emisiunii.

Totul a început după ce Gabriella a fost invitată în platoul Antena Stars, unde a vorbit despre interacțiunea sa cu Marco în timpul filmărilor. Această apariție televizată a readus în atenția publicului întreaga poveste dintre cei doi, inclusiv momentele în care au petrecut timp împreună, în ciuda faptului că Marco este căsătorit cu Bianca Ghiurcă.

Replica care a stârnit controversele

După ce a apărut o postare despre Gabriella, mama Biancăi Ghiurcă a decis să lase un comentariu ironic, referindu-se la modul în care bruneta interacționează cu bărbații. Aceasta a scris: „Da, ea se conectează mereu și oriunde de bărbați”.

Remarca nu a trecut neobservată, iar Frankie, cunoscută pentru comentariile acide pe care le-a făcut atât în Thailanda, la testimoniale, cât și după revenirea în țară, a decis să reacționeze public. Dacă pe insulă Ionuț Mocăniță s-a numărat printre concurenții care au intrat în vizorul ei, de data aceasta atenția ei s-a îndreptat către un alt subiect care a stârnit discuții în mediul online.

Frankie cere responsabilitate pentru Marco

Într-un live pe rețelele de socializare, Frankie și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că doar Gabriella este criticată. Ea a subliniat că nu este corect ca toate reproșurile să cadă pe umerii ispitei, în timp ce Marco, fiind cel căsătorit, avea responsabilitatea principală de a respecta relația cu soția sa.

Ispita a considerat că mama Biancăi ar fi trebuit să aibă o reacție similară și la adresa ginerelui său, nu doar la adresa persoanei care a intrat în contact cu acesta. În cadrul live-ului, Frankie a întrebat retoric: „Am văzut că mama Biancăi a avut de comentat la adresa Gabriellei. La adresa lui nu are de comentat?! După ce că și-a înșelat nevasta la TV, nu i se pare că e nasol să o ia și la mișto?”.

Distincția dintre asumare și moralitate

Frankie a mai spus că nu a marcat el, a marcat Gabriella. Deși a recunoscut că l-a lăudat pe Marco pentru faptul că este asumat și își recunoaște sentimentele, ea a precizat clar că asumarea nu transformă acțiunile sale în ceva corect sau moral față de partenera sa.

Prin acest mesaj tranșant, Frankie a vrut să scoată în evidență faptul că sinceritatea nu justifică un comportament care poate răni partenerul de viață. Pentru ea, faptul că Marco și-a asumat ceea ce a simțit și nu a încercat să ascundă sentimentele este un lucru separat de moralitatea actelor sale în contextul mariajului cu Bianca.

Sincer să fim, e cam clar că în drama asta toată lumea vrea să fie „cea bună”, dar cine are dreptul să critice când ești soțul care „marchează” la TV?