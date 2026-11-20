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Anamaria Vaida a ales să stea pe gard când a fost întrebată dacă a îngropat securea războiului cu Claudiu Dragotă. Deși zvonurile despre o posibilă împăcare au început să circule, roșcata nu a negat, dar nici nu a confirmat faptul că cei doi au revenit unul la celălalt. Ea a declarat că prioritatea ei actuală este să își protejeze liniștea și să își țină viața personală departe de ochii curioșilor, considerând că nu orice zvon merită o explicație publică.

Să fim sinceri, strategia asta de „discreție” ne lasă cu mai multe semne de întrebare decât ne lasă la început. Anamaria a mărturisit că a învățat că nu tot ce se spune despre ea reflectă realitatea și că a ales să păstreze anumite aspecte ale relației lor în intimitate. Pentru ea, discreția nu înseamnă că are ceva de ascuns, ci că protejează ceea ce este important, preferând să lase lucrurile care țin de sufletul ei acolo unde le este locul.

Drama despărțirii și unfollow-ul pe social media

Pentru cei care au pierdut firul poveștii, în urmă cu două luni, Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă și-au spus adio, după o relație care a durat mai bine de un an. Finalul nu a fost deloc liniștit, deoarece fostul concurent de la „Insula Iubirii” ar fi fost văzut la un eveniment în compania unei alte femei. La scurt timp, roșcata i-ar fi dat unfollow pe rețelele de socializare, lucru care a declanșat imediat speculațiile despre o ruptură definitivă.

Visul de a deveni mamă și criteriile pentru „bărbatul potrivit”

În ciuda dramei cu Claudiu și a zvonurilor despre alte persoane în peisaj, Anamaria nu a renunțat la dorința de a avea o familie. Ea a recunoscut că își dorește enorm să devină mamă și să își întemeieze un cămin alături de bărbatul potrivit. Totuși, nu privește acest lucru ca pe o cursă contra timpului sau ca pe o listă de sarcini pe care trebuie să le bifeze.

Pentru ea, familia reprezintă un spațiu definit prin iubire, respect și siguranță emoțională, unde doi oameni vor să construiască ceva împreună. Este un capitol al vieții pe care îl privește cu multă emoție, dar și cu responsabilitate, punând accent pe faptul că familia este mai mult decât un simplu pas firesc într-o relație.

Cum a influențat experiența de ispită viața Anamariei

Anamaria a povestit și despre cum a ajuns în reality show-ul „Insula Iubirii”. Totul a început în sezonul șase, când a fost contactată pe Instagram de echipa de casting. La momentul acela, ea recunoaște că nu înțelegea complet ce presupune această experiență sau ce impact va avea asupra ei. Ulterior, a realizat că participarea la emisiune i-a schimbuit radical viața, ajutând-o să capete mult mai multă încredere în sine.

Fosta ispită a declarat că experiența a fost mai mult decât un show, fiind o oportunitate de a se confrunta cu propriile emoții, nesiguranțe și aspecte ale personalității sale pe care nu le conștientiza în viața de zi cu zi. Analizând ulterior cadrele din sezonul șase, Anamaria a ajuns la concluzia că nu se afla în cea mai bună perioadă a ei și că nu era complet bine cu ea însăși. De asemenea, a observat că imaginea pe care o transmitea celor din jur nu coincidea întotdeaie cu modul în care se percepea ea însăși, lucru care a devenit un moment de conștientizare și a motivat-o să lucreze mai mult la propria persoană.

Să vedem dacă „intimitatea” asta se transformă în comuniceat de presă despre nuntă sau rămâne doar o strategie de a ne ține în suspense.