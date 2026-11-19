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Dacă urmărești Chefi la cuțite, probabil ai observat că Richard Abou Zaki are un cuvânt preferat când se adresează lui Alexandru Sautner: „vecchio”. Deși la prima vedere poate părea ceva random, termenul vine din limba italiană și se traduce direct prin „bătrân”.

Să nu ne înțelegem greșit, nu e vorba de o jignire sau de faptul că cineva s-a trezit brusc cu riduri. Richard folosește acest apelativ în spirit de glumă, iar Alexandru Sautner pare să fie perfect ok cu felul în care este alintat de colegul său de breaslă. Totul face parte din dinamica lor de tachinele, care animă platoul emisiunii.

Dincolo de competiție și glumele din timpul show-ului, cei doi au o relație de prietenie foarte apropiată, construită de-a lungul anilor. Richard Abou Zaki a vorbit deschis despre legătura lor specială, subliniind faptul că Alexandru Sautner este pentru el mult mai mult decât un simplu coleg.

Richard Abou Zaki l-a numit pe Alexandru Sautner „un frate”, iar la Furnicuțele a spus: „Tu mi-ai fost frate, adevărat prieten și asta eu recunoscător toată viața”.

Voi ce poreclă specială aveți pentru cel mai bun prieten?