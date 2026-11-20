Vedete

Sâmbătă, la ora 15:00, Laura Cosoi îi primește în emisiunea „Vacanță de vedetă” pe Tavi Clonda, Alina Laufer și Alina Zaharia. Vedetele ne vor împărtăși experiențele lor de călătorie, destinațiile preferate și recomandări utile pentru cine vrea să plece în vacanță.

Tavi Clonda ne povestește despre momentele petrecute cu familia sa, alături de Gabriela Cristea și cele două fetițe. Italia are un loc special pentru ei, mai ales că au cumpărat acolo o casă, care a devenit baza pentru multe alte drumuri. Din Pescara, au ajuns să exploreze și Coasta Amalfitană. Printre locurile de suflet se numără Veneția, insulele din Grecia și diverse zone montane, dar și destinații exotice precum Maldive și Hawaii. Tavi își dorește ca data viitoare să ajungă în Republica Dominicană împreună cu toată familia.

Alina Laufer vorbește despre cum își organizează escapadele cu familia. Deși preferă avionul, experimentează și drumurile cu mașina. Când pleacă cu copiii, se concentrează pe descoperirea obiectivelor și vizitarea cât mai multor locuri, în timp ce vacanțele în doi sunt dedicate relaxării. După o pauză de trei ani, Alina și soțul ei au vizitat Israelul, o experiență pe care ar repeta cu drag. Au fost impresionați de centrul orașului Tel Aviv, de plajele de acolo, de zona Yafo cu specificul său arab, de restaurantele și piețele locale. Itinerariul lor a inclus, de asemenea, Ierusalimul și Marea Moartă.

Pentru cei care sunt fascinați de Paris, Alina Zaharia vine cu informații importante despre Orașul Luminilor. Ea oferă detalii utile despre atracțiile orașului, gastronomia locală, priveliștile spectaculoase, posibilitățile de distracție și atmosfera care face ca Parisul să fie atât de iubit de turiști.

Cine dintre voi are deja valizele făcute pentru o destinație exotică sau stă la coada pentru un bilet de avion?