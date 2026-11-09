Vedete în bucătăria de la Chefi la cuțite: Lora, Oana Zăvoranu și Ramona Bădescu se bate pentru amulete

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Sezonul 18 de Chefi la cuțite debutează pe 15 noiembrie la Antena 1 și AntenaPLAY, cu audițiile. Irina Fodor dă startul luptelor pentru amulete, iar la masa juraților vor ajunge atât concurenți dornici să-și demonstreze talentul culinar, cât și o serie de invitați cunoscuți publicului.

Printre cei care vor să-și demonstreze talentul culinar se află Ramona Bădescu și Lora. Ultima nu vine singură, ci va găti alături de soțul ei, Ionuț Ghenu. Să vedem dacă echipa asta reușește să scoată ceva comestibil sau dacă vor fi „arși” de jurați din prima.

La bancurile de lucru vor ajunge Milana, fiica lui Adrian Ilie, și Maria, fiica lui Gică Popescu. Cele două prietene își vor testa priceperea în bucătărie, așa că așteptăm să vedem dacă genele sportive se traduc în reflexe rapide și cu cuțitul.

Oana Zăvoranu intră și ea în joc, beneficiind de ajutorul soțului său, Alex Ashraf. Rămâne de văzut dacă strategia lor de echipă va fi suficientă pentru a surprinde jurații.

Și Teo, artistul de stand-up, va fi prezent în bucătăria emisiunii împreună cu soția sa, Melinda Teohari. Aici Teo mizează pe un „cheat code” serioasă: partenera lui este Chef și antreprenor în domeniul culinar. Sincer, dacă Melinda e la comandă, cred că Teo are șanse mari să nu transforme bucătăria într-o glumă.

Cine credeți că va face cel mai mare dezastru culinar în acest sezon?