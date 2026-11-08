Outfit check de lux: Cătălin Botezatu a lăsat să se înțeleagă că poartă o ținută de peste 100.000 de euro

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Când un creator de modă și un fost concurent de la Survivor se întâlnesc la un eveniment, știi deja că nu scăpăm cu viață fără un „outfit check”. Lucian Popa nu a ratat ocazia de a-l provoca pe Cătălin Botezatu, iar discuția despre valoarea hainelor purtate de acesta a transformat rapid atmosfera, stârnind interesul tuturor celor prezenți.

Lucian Popa a optat pentru o variantă clasică, alegându-se pentru acest eveniment un costum negru. Totuși, atenția sa a fost complet capturată de apariția lui Cătălin Botezatu, care este cunoscut pentru pasiunea sa pentru articolele vestimentare de lux și accesorii exclusiviste. Creatorul de modă a afișat un outfit care a întors privirile.

O sumă care îți batea viziunea

Curiozitatea a ajuns în punctul în care Lucian Popa a decis să întrebe direct pe cât costă ținuta purtată de creatorul de modă. Deși Cătălin Botezatu a evitat să ofere o sumă exactă și a refuzat un răspuns concret, a fost însă foarte sugestiv atunci când s-a ajuns la cifrele rotunde.

Atunci când a fost întrebat dacă valoarea totală a întregului outfit depășește pragul de 100.000 de euro, Botezatu a lăsat să se înțeleagă faptul că răspunsul este afirmativ.

Pe lângă hainele în sine, un detaliu care a atras atenția a fost ceasul purtat de Cătălin Botezatu. Despre acest accesoriu s-a precizat clar că nu este deloc ieftin.

Mai mult decât un fost concurent Survivor

Lucian Popa nu este doar cel care face întrebări incomode despre bani la evenimente. Publicul îl cunoaște în special pentru participarea sa la emisiunea Survivor, dar activitatea lui din mediul online este cea care îi aduce o comunitate numeroasă de urmăritori.

Acesta s-a specializat în crearea de conținut prin care îi ajută pe tinerii interesați de admiterea în structurile Ministerului Afacerilor Interne. Lucian publică frecvent materiale dedicate celor care vor să intre în poliție sau în alte structuri ale statului, oferind informații utile despre pregătirea pentru examenele de selecție. Interacționează regulat cu urmăritorii săi și le răspunde la întrebări despre procesul de admitere.

Drama cu bicicleta și fanii agresivi

Din păcate, faptul că e util pentru tineri nu înseamnă că totul este roz în interacțiunile lui cu oamenii. Recent, Lucian Popa a relatat o experiență destul de neplăcută care s-a întâmplat în timp ce se deplasa cu bicicleta.

Totul a început când un tânăr l-a contactat telefonic pentru a cere informații despre admiterea la pompieri. Lucian a încercat să fie politicos, explicându-i că în acel moment nu are timp și nu poate vorbi, după care a închis telefonul. Totuși, interlocutorul nu a acceptat refuzul și a insistat, sunându-l de mai multe ori.

Când Lucian a răspuns în cele din urmă, s-a trezit într-o situație agresivă. Acesta a explicat faptul că băiatul a început să îl înjure la telefon, doar pentru că nu a primit răspunsurile dorite în momentul în care Lucian era pe drum.

Sincer, cine nu ar fi șocat de ideea de a purta 100.000 de euro pe tine în timp ce mergi la un eveniment? Noi credem că e curaj, dar probabil e doar stilul Botezatu.