Leo de la Strehaia a devenit tată! Vezi numele neobișnuit pe care l-a ales pentru fiul său

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Leo de la Strehaia a anunțat duminică, 8 noiembrie 2026, pe pagina sa de Facebook, că a devenit tată. Iubita sa, Nicolle, a adus pe lume un băiețel, iar prima imagine cu bebelușul a fost publicată într-o fotografie de familie în care aceștia apar alături de mama lui Leo, cunoscută sub numele de Patroana.

Cel mai mult a atras atenția numele ales pentru cel mic: Luca Leo Messi. Leo de la Strehaia și-a exprimat entuziasmul online, numindu-l pe micuț „prințul lui Leo de la Strehaia și al lui Nicolle”, și le-a mulțumit celor două femei, Patroana și Olga, pentru faptul că au fost alături de ei.

Numele ales este unul neobișnuit.

O relație plină de twist-uri

Relația dintre Leo și Nicolle a fost subiect de discuții, mai ales după ce tânăra a dezvăluit într-un live pe TikTok o situație destul de bizară: locuiește în aceeași curte cu Anca, fosta soție a lui Leo.

Nicolle a explicat atunci că imobilul este pe numele Ancăi, motiv pentru care aceasta a rămas acolo. De asemenea, a precizat că Leo era deja divorțat când au început relația, spunând că situația nu o deranjează.

Totul pare să se fi așezat acum, cu un bebeluș în familie și o nouă etapă începută.