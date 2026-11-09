Oana Lis a revenit pe masa de operație și așteaptă rezultatele biopsiei

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Oana Lis a ajuns din nou în sala de operație pentru îndepărtarea unor formațiuni de piele. În acest moment, ea așteaptă rezultatul unei biopsii pentru a stabili dacă există motive de îngrijorare, iar ea are nevoie de alte două intervenții.

Blondina a recunoscut că i-a fost greu să meargă la medic din cauza zonei în care apăruse formațiunea, până când papilomul aflat în zona intimă a început să sângereze, apoi și-a făcut curaj și a mers. Proba a fost trimisă la laborator, iar Oana a menționat că mai trebuie să aștepte două săptămâni pentru rezultatul biopsiei, în timp ce și-a cauterizat alte creșteri de pe corp.

Această perioadă este cu atât mai stresantă cu cât, în urmă cu trei ani, Oana Lis a primit diagnosticul de cancer de piele. A fost vorba despre carcinom spinocelular, o formă agresivă a bolii care i-a provocat multă teamă. Ea a explicat că, la acea vreme, a avut o pată pe spate care a persistat doi ani și s-a mărit în formă.

Pe lângă problemele de sănătate, Oana Lis trece printr-o situație financiară precară. Costurile pentru îngrijirea soțului său, Viorel Lis, afectează serios bugetul familiei, banii terminându-se deseori înainte de primirea pensiei. În urmă cu câteva zile, aceasta a publicat un mesaj online prin care cerea un milion, precizând că nu este vorba de o glumă.

Sperăm ca rezultatele biopsiei să fie bune și ca lucrurile să se normalizeze pentru ea.