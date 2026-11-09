Sorin Ene face drift în „Podcast cu Prioritate”: de la mașini spectaculoase la agresivitatea din trafic

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Sorin Ene, campion național de drift, a fost invitat în episodul 116 al emisiunii „Podcast cu Prioritate”, pe canalul de YouTube ProMotor România, emis vineri, 6 noiembrie 2026. Alături de moderatorul Marius Vișan, acesta a discutat despre cariera sa și despre viitorul driftului în România.

Sorin Ene a analizat evoluția acestui sport și provocările cu care se confruntă piloții, făcând o distincție între generațiile care concurează în prezent. Un punct central al discuției a fost ascensiunea tinerilor piloți care încep să aducă rezultate în competițiile naționale și internaționale. A fost analizat ce calități are nevoie un viitor campion și cât de greu este drumul către cel mai înalt nivel.

Pe partea personală, invitatul a povestit despre familia sa și despre cum reușește să își mențină echilibrul între viața privată și competiții, menționând totodată sacrificiile necesare unei astfel de cariere în motorsport.

În cadrul unui segment dedicat partenerului PLUS-AUTO Marketplace, Sorin Ene și-a dat cu părerea despre trei modele specifice: Ford Mustang Cabriolet, BMW M4 și Mazda MX-5.

Un alt subiect important a fost agresivitatea rutieră din România. Sorin Ene a discutat despre cauzele comportamentului agresiv la volan și a subliniat diferența majoră dintre condusul sportiv pe circuit și cel responsabil pe drumurile publice. A fost pus accent pe rolul educației rutiere, al autocontrolului și al cursurilor de conducere defensivă pentru a preveni conflictele dintre șoferi.

De la performanța mașinilor de drift până la alegerea unei mașini pentru utilizarea zilnică, episodul a explorat preferințele personale ale campionului și relația sa cu lumea auto.

Sincer, sper că mesajul despre condusul responsabil ajunge la toată lumea, pentru că driftul e super pe circuit, dar pe oraș e doar rețetă de catastrofă. Voi ce credeți, mai au șanse cursurile de conducere defensivă să ne schimbe comportamentul în trafic?