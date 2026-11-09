Luis Gabriel și obsesia pentru Messi: cadoul cu care Haziran l-a lăsat fără cuvinte

Vedete

Haziran a organizat o surpriză colosală pentru Luis Gabriel, targetând direct marea lui pasiune: fotbalul. Artistul a primit un telefon nou și, mai important, o pereche de ghete purtate de Lionel Messi la meciul său de retragere.

Considering că Luis Gabriel joacă fotbal și se întâlnește în fiecare duminică cu băieții, ghetele vor fi inaugurate duminica, la fotbalul cu băieții. Să spunem că Haziran nu s-a oprit aici, pentru că planul ei pe termen lung este mult mai ambițios: își dorește ca anul viitor să reușească să organizeze o întâlnire între soțul ei și Messi.

Sărbătorirea zilei de naștere a venit cu un program destul de aglomerat în ziua aceea. Luis Gabriel și Haziran au fost nași de botez la evenimentul unor prieteni buni, cărora le botezaseră și băiețelul în trecut, așa că au decis să nu organizeze o petrecere separată, ci să sărbătorească totul într-o singură seară, la evenimentul respectiv.

În prezent, cei doi sunt concentrați pe viața de familie și pe responsabilitățile de părinți, Haziran fiind ocupată și cu grădinița, în timp ce Luis Gabriel este ocupat cu programul său de cântări.