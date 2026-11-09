Emily Burghelea a dat drumul la shopping de Black Friday: de la laptopuri cu discount la periuțe de dinți pentru soț

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Emily Burghelea a intrat cu tot forța în sezonul reducerilor, considerând că cea mai bună afacere este atunci când obții ceva ce îți dorești la un preț mai mic. Influencera a profitat de promoțiile de Black Friday din România, a căror apogeu a fost pe 6 noiembrie, recunoscând că a urmărit ofertele cu mare atenție pentru a nu lăsa nicio oportunitate să i scape. Strategia ei a fost precisă: a urmărit site-urile, a adăugat la favorite produsele cu reduceri de peste 30% și a comandat doar după ce s-a asigurat că are cel mai bun deal posibil.

Strategia de shopping și pregătirile premature pentru Crăciun

Pentru Emily, Black Friday nu a fost doar despre câteva cumpărături rapide, ci momentul perfect pentru a-și îndeplini dorințele din listă. Interesul ei pentru reducerile masive este atât de mare încât a început pregătirile de sărbători mult mai devreme decât majoritatea oamenilor. În familia ei, bradul de Crăciun a fost împodobit încă din octombrie, iar primele cadouri vor ajunge sub el în noiembrie.

Achizițiile cele mai importante și dezamăgirile tehnologice

Cea mai scumpă achiziție a perioadei a fost un laptop pentru birou. Emily a considerat că a făcut un deal excelent, deoarece produsul era redus cu 40%. Pe lângă echipamentele de lucru, influencera a investit în lucruri pentru casă, haine pentru ea și diverse obiecte pentru copii. Totuși, nu totul a fost perfect în experiența de shopping. Emily a urmărit de mult timp prețurile pentru niște SSD-uri, însă a fost dezamăgită deoarece acestea nu au avut reduceri semnificative.

De la cumpărături impulsive la organizare familială

Influencera susține că a trecut de etapa în care apăsa butonul de „cumpără” fără a analiza produsele. Acum se descrie ca fiind mult mai calculată, preferând să sorteze ofertele și să verifice prețurile cu atenție. Această schimbare de comportament și nivelul actual de organizare sunt atribuite faptului că are acum trei copii.

În ceea ce privește dinamica din familie, Emily a glumit pe seama soțului ei, menționând că acesta a fost mult mai rezervat în achiziții. În timp ce ea a bifat liste lungi de comenzi, soțul său a cumpărat doar niște capete de periuțe de dinți. Emily a declarat ironic că l-a bătut detașat la acest capitol. Când vine vorba de eventuale conflicte legate de bani sau cumpărături, influencera a declarat că nu se ceartă prea mult, folosind tactica „puppy face” și argumentul că își dorește anumite lucruri din copilărie.